Renkli kişiliği ve gösterişli yaşamıyla tanınan Kobra Murat, bu kez sağlık sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sevenlerini endişelendirdi. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü şarkıcı, bugüne kadar 13 ameliyat geçirdiğini belirterek yaşadığı ölüm korkusunu anlattı.

"13 TANE AMELİYATLIYIM, ÇOK YORULUYORUM"

Daha önce bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınan Kobra Murat, geçirdiği operasyonların kendisini yıprattığını söyledi. Yaşadığı zorlukları anlatan sanatçı, "Öleceğim gibi de geliyor. Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor. Çok arkadaşlarımı da kaybettim. Ölümlü dünya. Bak, pancar gibi oldum." ifadelerini kullandı.

"TORUNUMUN EVLENDİĞİNİ GÖREYİM"

Hayattaki en büyük dileğinin torununun düğününü görmek olduğunu belirten Kobra Murat, "Torunumun evlendiğini göreyim. Bu kadar yapmış olduğum emeklerin, mükafatların sonunu göreyim inşallah. Yollarda ölmeyeyim, sahnelerde ölmeyeyim." dedi.

Sevenlerinden dua isteyen sanatçı, hayatını kaybettikten sonra nasıl hatırlanmak istediğini de "Hep dualar eden, renkli kişilikli, sevimli, Noel Baba gibi, Şirin Baba gibi bir insan olarak hatırlasınlar beni" sözleriyle anlattı.