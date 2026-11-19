Gazeteci Nevşin Mengü, son dönemde Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerinin ardından oy tercihiyle ilgili açıklama yaptı. Yıllardır iktidara muhalif olduğunu ve bugüne kadar CHP'ye oy verdiğini söyleyen Mengü, bu pazar seçim yapılması halinde Yeni Parti'yi destekleyeceğini belirtti.

"BU PAZAR SEÇİM OLURSA YENİ PARTİ'YE OY VERİRİM"

Yeni Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle tepki alan Nevşin Mengü, siyasi tercihine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben bu iktidara 24 senedir muhalifim. Tek bir seçim bile iktidarı desteklemedim. Hep CHP’ye oy verdim, bu pazar seçim olursa da Yeni Parti’ye oy veririm. Tavrım hep net oldu" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Mengü, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada ise muhalefetin iktidarı değiştirme hedefi taşıması halinde daha farklı bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerinde Mengü, "Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise bir grup s.ks partisi yapamazsınız, siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. Yani yok siz içip içip de partileyemezsiniz de. Bu misyonu üstleniyoruz. Bırak geçtim o ilişkisi, bu ilişkisi özel hayat. Partileyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü sizin başka bir misyonunuz var" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi