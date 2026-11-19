New York Times DealBook Zirvesi'nde konuşan Elon Musk, Tesla'nın otonom ulaşım alanındaki yeni hedeflerini paylaştı. Şirketin iki koltuklu ve direksiyonsuz Cybercab modelinin robotaksi hizmetlerinin büyük bölümünü karşılayacağını belirten Musk, daha kalabalık gruplar için farklı bir araca ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

7 KİŞİYE KADAR YOLCU TAŞIYABİLECEK

Musk, "Eğer arabada bütün bir aile varsa yine de otonom araçlara ihtiyacınız var. Bu yüzden planımız, direksiyonu ve pedalları olmayan, altı veya yedi kişilik grupları taşımaya uygun otonom bir Model Y versiyonu geliştirmek" ifadelerini kullandı. Yeni aracın iç tasarımına ilişkin ayrıntı paylaşmayan Musk, projenin ne zaman hayata geçirileceğini de açıklamadı.

MEVCUT MODEL Y'LER 4 YOLCU TAŞIYOR

Tesla'nın robotaksi filosunda halihazırda kullanılan Model Y araçları en fazla dört yolcu taşıyabiliyor. Planlanan yeni versiyonun ise altı veya yedi kişilik kapasitesiyle ailelere ve kalabalık gruplara hizmet vermesi hedefleniyor. Böylece Tesla'nın ABD'deki otonom araç çağırma pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması amaçlanıyor.

OTONOM ARAÇ REKABETİ KIZIŞIYOR

Tesla'nın yeni planı, otonom ulaşım sektöründeki rekabetin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Waymo'nun dört yolcu kapasiteli araçlarına karşılık Uber, Lucid'in altı kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunan Gravity SUV modeliyle robotaksi hizmeti sunmayı planlıyor. Tesla'nın daha yüksek yolcu kapasiteli Model Y projesiyle bu alandaki rekabete dahil olması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi