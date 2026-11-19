Abd Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi. İki liderin temasları öncesinde Rusya-Ukrayna savaşı, nükleer silahların sınırlandırılması, İran'daki çatışmalar ve Washington- Moskova ilişkileri öne çıktı. Görüşme öncesinde Putin ile ilişkilerine dikkat çeken Trump, "Çok sayıda harika sonuç çıkabilir. Çok iyi ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirve öncesinde dünyanın gözü liderlerden gelecek açıklamalara çevrildi.

TRUMP VE PUTİN BİR YILI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN BULUŞTU

Çin'in ev sahipliğinde 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli diplomatik buluşmalarından birine sahne oldu. Trump ve Putin, 18 Kasım'daki karşılama töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanında el sıkışarak kısa süre sohbet etti. İki lider, Ağustos 2025'te Alaska'da gerçekleştirdikleri zirvenin ardından ilk kez yüz yüze geldi. APEC kapsamındaki temaslar, Washington ile Moskova arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik girişimler açısından önem taşıyor.

TRUMP'TAN GÖRÜŞME ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Abd Başkanı Trump, Putin ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Rus liderle ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı. Görüşmeden olumlu sonuçlar çıkabileceğini belirten Trump, "Çok sayıda harika sonuç çıkabilir. Çok iyi ilişkilerimiz var" dedi. Trump'ın açıklaması, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce de Putin ile doğrudan görüşmelerin uluslararası krizlerin çözümüne katkı sağlayabileceğini savunmuştu.

KREMLİN GÖRÜŞMENİN KAPSAMINI AÇIKLAMIŞTI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki liderin temaslarına Amerikan ve Rus heyetlerinden bazı üst düzey yetkililerin de katılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşmenin kapsamlı bir ikili müzakere niteliğinde olmayacağını belirtmişti. Washington yönetimi de temasları doğrularken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bir gündem paylaşmamıştı.

EN KRİTİK BAŞLIKLARDAN BİRİ UKRAYNA SAVAŞI

Trump ve Putin'in temasları öncesinde öne çıkan en önemli konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Washington yönetimi, savaşın sona erdirilmesi amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürürken, ABD'li temsilciler Avrupalı yetkililerle güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Kiev yönetimi ise Ukrayna'nın geleceğini ilgilendiren kararların ülkenin katılımı olmadan alınmaması gerektiğini vurguluyor. Toprak anlaşmazlıkları, kalıcı ateşkesin koşulları ve güvenlik garantileri taraflar arasındaki başlıca sorunlar olmaya devam ediyor.

NÜKLEER SİLAHLAR İÇİN YENİ ANLAŞMA ARAYIŞI

Zirvenin en önemli gündem başlıklarından birini nükleer silahların sınırlandırılması oluşturuyor. ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahları sınırlandıran New START anlaşmasının Şubat 2026'da sona ermesi, yeni bir silah kontrol mekanizmasına duyulan ihtiyacı artırdı. Trump, Rusya ve Çin'in de dahil olacağı kapsamlı bir nükleer silahsızlanma anlaşması yapılmasını istiyor. Ancak Pekin'in nükleer kapasitesinin Washington ve Moskova'ya kıyasla daha sınırlı olması, üçlü bir anlaşma ihtimalinin önündeki önemli engeller arasında gösteriliyor.

İRAN'DAKİ ÇATIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Orta Doğu'da devam eden İran merkezli çatışmalar da zirve öncesindeki diplomatik gündemde önemli yer tuttu. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya ve Çin liderleriyle İran'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik imkanları görüşmek istediğini belirtmişti. Moskova ve Pekin'in Tahran ile sürdürdüğü siyasi ve ekonomik ilişkiler, olası diplomatik girişimlerde iki ülkenin tutumunu önemli hale getiriyor. Washington yönetimi ise bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümü için uluslararası temaslarını sürdürüyor.

GÖRÜŞMEYE ÜST DÜZEY HEYETLER EŞLİK ETTİ

Kremlin, Putin'in Çin ziyaretine üç başbakan yardımcısı, yedi bakan, devlet başkanlığı idaresinden temsilciler ve iş dünyasından isimlerin katıldığını açıklamıştı. ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey yetkililer yer alıyor. İki liderin görüşmesinde hangi isimlerin doğrudan masada bulunduğuna ilişkin kesinleşmiş ayrıntılı bir liste henüz paylaşılmadı.

GÖZLER ÜÇLÜ ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Trump ve Putin arasındaki görüşmenin ardından dikkatler Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü zirveye çevrildi. ABD, Rusya ve Çin liderlerinin bu formatta ilk kez aynı masada buluşacak olması, görüşmeye tarihi önem kazandırıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, üçlü toplantı için yaklaşık bir saat ayrıldığını açıklamıştı. Görüşmede küresel güvenlik, nükleer silahların sınırlandırılması, uluslararası ticaret ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

ÇİN'İN GÜNDEMİNDE TİCARET VE TEKNOLOJİ VAR

Üçlü zirvenin ekonomik gündeminde ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıkları öne çıkıyor. Washington'ın gelişmiş yapay zeka çiplerine uyguladığı ihracat kısıtlamaları, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik politikaları ve Amerikan tarım ürünlerinin alımı taraflar arasındaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Ocak ayında sona ermesi beklenen ticaret ateşkesi de görüşmelerin önemini artırıyor. Pekin yönetimi ekonomik ilişkilerde istikrar isterken, Washington mevcut ticari taahhütlerin yerine getirilmesini talep ediyor.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK MI?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, üç ülkenin zirve sonrasında yayımlanabilecek ortak bir bildiri üzerinde diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Ancak ortak metnin içeriği ve tarafların hangi konularda uzlaşabileceği henüz netlik kazanmadı. Anlaşma sağlanamaması halinde liderlerin görüşmelere ilişkin değerlendirmelerini ayrı ayrı paylaşabileceği belirtiliyor.

AVRUPA VE UKRAYNA'DA GÖZLER ZİRVEDEN ÇIKACAK MESAJLARDA

Trump ve Putin'in Çin'deki temasları Avrupa başkentlerinde de yakından takip ediliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının geleceği, olası ateşkes koşulları ve savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri konusunda verilecek mesajlar önem taşıyor. Ukrayna yönetimi ve Avrupalı müttefikleri, kendilerini doğrudan ilgilendiren kararların katılımları olmadan alınmasından endişe duyuyor. Üçlü zirveden gelecek açıklamaların önümüzdeki dönemde yürütülecek diplomatik girişimlere yön vermesi bekleniyor.

DÜNYANIN GÖZÜ LİDERLERDEN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Trump ile Putin arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından temaslarda hangi konularda ilerleme sağlandığına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor. İki liderin görüşmesi sonucunda somut bir anlaşmaya varıldığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Ukrayna savaşı, İran'daki çatışmalar, nükleer silahlar ve küresel ticaret konularında taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları sürerken, Çin'in ev sahipliğinde yapılacak üçlü zirvenin gelecekteki müzakerelere zemin hazırlayıp hazırlamayacağı merak ediliyor.

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