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Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, iki eski kadın çalışanının cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamalarının ardından yeniden yargı gündeminde. İspanya'da 83 yaşındaki sanatçı hakkında yürütülen hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Kadınların 2021 yılında Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar'daki evlerinde çalıştıkları döneme ilişkin iddiaları üzerine başlatılan süreçte, şarkıcının suçlamaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi.

İKİ ESKİ ÇALIŞANINDAN AĞIR SUÇLAMALAR

Dünyaca tanınan şarkıcı Julio Iglesias hakkında ortaya atılan suçlamalar, geçmişte kendisinin yanında çalışan iki kadının anlatımlarına dayanıyor. Kadınlardan birinin ev işlerinde görev aldığı, diğerinin ise fizyoterapist olarak çalıştığı belirtildi.

İki kadın, 2021 yılında Iglesias'ın Karayipler'deki konutlarında çalıştıkları sırada cinsel tacize, cinsel saldırıya ve aşağılayıcı davranışlara maruz kaldıklarını iddia etti.

Şikayetçiler, yaşadıklarını anlatarak şarkıcı hakkında hukuki süreç başlatılmasını talep etti. İddialar, yalnızca cinsel içerikli davranışları değil, çalışma ortamında maruz kaldıklarını öne sürdükleri baskı ve kötü muameleyi de kapsıyor.

İSPANYA'DA YARGI SÜRECİNDE YENİ GELİŞME

İspanya'da gündeme gelen suçlamalarla ilgili 18 Kasım 2026 tarihinde yeni bir gelişme yaşandığı bildirildi. İspanya Ulusal Mahkemesinin, iki kadının şikayetleri üzerine Iglesias hakkındaki iddiaların araştırılmasına yönelik adli soruşturma açılmasına karar verdiği aktarıldı.

Mahkemenin önüne gelen dosyada cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiaları öne çıkarken, insan ticareti ve çalışan haklarının ihlaline ilişkin suçlamaların soruşturma kapsamına alınmadığı belirtildi.

Bu aşamada alınan karar, Iglesias'ın suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Süreç, şikayetçilerin iddialarının ve dosyadaki delillerin yargı makamları tarafından değerlendirilmesini kapsıyor.

DOSYADA MORLUK VE ISIRIK İZİ FOTOĞRAFLARI VAR

Soruşturma kararında, şikayetçi kadınlardan birinin sunduğu fotoğraflar da yer aldı. Mahkeme kayıtlarına göre fotoğraflardan birinde kadının kolunda, kuvvetli şekilde tutulmuş olabileceğini düşündüren bir morluk bulunuyor. Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde insan ısırığına ait olabileceği değerlendirilen iki iz de görülüyor.

Şikayetçi kadın, söz konusu izlerin rızası dışında cinsel eylemlere zorlandığı sırada oluştuğunu ileri sürdü. Hakim Antonio Piña, fotoğrafları ve kadınların anlatımlarını soruşturma başlatılması için yeterli buldu. Ancak bu değerlendirmenin iddiaların doğruluğunun kanıtlandığı anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

DAHA ÖNCE KAPATILAN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Julio Iglesias hakkındaki suçlamalar ilk kez Ocak 2026'da geniş yankı uyandırmıştı. İki eski çalışan, Women’s Link Worldwide adlı insan hakları kuruluşunun desteğiyle İspanyol makamlarına başvurmuştu.

Ancak İspanya Savcılığı, iddia edilen olayların ülke dışında gerçekleştiğini ve şikayetçilerin İspanya'da yaşamadığını gerekçe göstererek dosyayı 23 Ocak'ta kapatmıştı.

Kadınların temsilcileri bu kararın ardından hukuki girişimlerini sürdürdü. Eylül ayında Ulusal Mahkemeye yeni bir şikayet dilekçesi sunuldu. Savcılığın ekim ayında yetki konusundaki görüşünü değiştirmesiyle soruşturmanın önü açıldı.

Hakim Antonio Piña, Iglesias'ın İspanyol vatandaşı olmasını da mahkemenin dosyayı inceleyebilmesi açısından hukuki dayanak olarak değerlendirdi.

İKİ KADIN 3 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK

Mahkeme, şikayetçi iki kadının 3 Şubat 2027 tarihinde bizzat ifade vermesine karar verdi. Kadınların bu duruşmada daha önce sundukları iddiaları ve delilleri açıklamaları bekleniyor.

Soruşturma kapsamında olayların gerçekleştiği öne sürülen tarihler, taraflar arasındaki yazışmalar ve diğer deliller incelenecek. Hakim, bazı suçlamaların zamanaşımına uğramış olabileceğine de işaret etti.

Julio Iglesias'ın ne zaman ifadeye çağrılacağı konusunda ise henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.

JULIO IGLESIAS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Julio Iglesias, iki eski çalışanının suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Ünlü şarkıcı, hiçbir kadına istismarda bulunmadığını, baskı uygulamadığını veya saygısızlık etmediğini savundu. Suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Iglesias, kendisine yöneltilen iddialardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Altı yılı aşkın müzik kariyerinde 300 milyondan fazla albüm satan ve dünyanın en tanınmış Latin müzik sanatçılarından biri olan Iglesias hakkındaki soruşturma devam ediyor. Sanatçı hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.

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