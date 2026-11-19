ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 yaşındaki kadın terapist Sofia Drotts hakkında ortaya çıkan çocuk istismarı suçlamaları yeni bir boyut kazandı. Islahevinde psikolojik destek vermekle görevlendirildiği 17 yaşındaki erkek çocuğuyla uygunsuz ilişki kurmakla suçlanan Drotts'un, mahkemenin uzak durma kararına rağmen çocukla görüşmeye devam ettiği belirlendi. Gençle birlikte alkollü araç kullanırken yakalanan terapist hakkında yeni suçlamalar yöneltilirken, ikinci bir gencin daha istismar iddiasıyla ortaya çıkması üzerine kamu kurumlarına federal dava açıldı.

TERAPİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ, İSTİSMARLA SUÇLANDI

Kaliforniya'nın Contra Costa bölgesindeki John A. Davis Çocuk Islahevinde görev yapan Sofia Ann-Buitron Drotts, 2024 yılında psikolojik destek sağlamak üzere bir erkek çocuğunun terapisti olarak görevlendirildi. O dönemde 14 veya 15 yaşında olan çocuğun, kendisine destek olması beklenen terapist tarafından istismar edildiği öne sürüldü. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Drotts'un mesleğinin sağladığı güven ve otoriteyi kötüye kullanarak çocukla uygunsuz bir yakınlık kurduğu belirtildi.

ÖNCE ÇOCUĞUN SONRA ANNESİNİN GÜVENİNİ KAZANDI

Dava dosyasına göre Drotts, yalnızca çocukla değil, annesiyle de yakın iletişim kurdu. Uzun telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği anneye oğlunun tedavi sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen terapistin, bu şekilde ailenin güvenini kazandığı ileri sürüldü. Çocuğun Nisan 2026'da islahevinden şartlı olarak ayrılmasının ardından da terapist olarak görüşmelerini sürdüren Drotts'un, gençle gizlice buluşmaya başladığı iddia edildi.

EVİNDE GECEYİ GEÇİRMESİNE İZİN VERDİ

Federal dava dilekçesinde, kadın terapistin çocukla görev saatleri dışında da görüştüğü, kendi aracında ve San Francisco'daki evinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Çocuğun bazı geceler terapistin evinde kaldığı, okula gitmediği ve şartlı tahliye kapsamında uyması gereken kuralları ihlal ettiği öne sürüldü. Avukatlar, Drotts'un çocuk üzerindeki psikolojik etkisini kullanarak uygunsuz ilişkiyi sürdürdüğünü savundu.

TEMMUZ AYINDA GÖZALTINA ALINDI

Olay, çocuğun şartlı tahliye kurallarına uymaması üzerine başlatılan incelemeler sırasında ortaya çıktı. Yetkililerin çocuğa ait elektronik cihazlarda yaptığı araştırmalar ve gelen ihbarların ardından Drotts, 14 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık, 27 Temmuz'da kadın terapist hakkında çocukla yasa dışı cinsel ilişki, çocuklara zararlı içerik gönderme ve çocuk istismarı materyali bulundurma dahil çeşitli suçlamalar yöneltti. Drotts, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

MAHKEME GÖRÜŞMELERİNİ YASAKLADI AMA...

Mahkeme, kadın terapistin çocukla iletişim kurmasını yasakladı. Ancak yeni dava dilekçesine göre Drotts, serbest bırakılmasının ardından bu kararı defalarca ihlal etti. Gençle gizli görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen terapistin, yetkililerin uyarılarına rağmen çocukla bağlantısını koparmadığı ileri sürüldü. Avukatlar, kamu kurumlarının durumu bildikleri halde çocuğu korumakta yetersiz kaldığını savundu.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YANINDA YAKALANDI

Skandaldaki en dikkat çekici gelişmelerden biri 25 Ekim'de yaşandı. Kaliforniya Otoyol Devriyesi ekipleri, gece yarısından kısa süre sonra aşırı hızlı ve tehlikeli şekilde kullanılan bir aracı durdurdu. Direksiyon başındaki kişinin Sofia Drotts olduğu belirlenirken, araçta görüşmesi mahkeme kararıyla yasaklanan 17 yaşındaki çocuğun da bulunduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen terapist gözaltına alındı. Savcılık daha sonra dosyaya alkollü araç kullanma, çocuğun güvenliğini tehlikeye atma ve mahkeme kararına uymama suçlamalarını ekledi.

İKİNCİ BİR GENÇ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken aynı terapist hakkında ikinci bir gencin daha istismar suçlamasında bulunduğu ortaya çıktı. Şu anda 18 yaşında olan genç, çocuk islahevinde kaldığı dönemde Drotts tarafından psikolojik, fiziksel ve cinsel istismara maruz bırakıldığını öne sürdü. Dava kapsamında yapılan açıklamada, terapistin gence yasaklı maddeler içeren ürünler verdiği ve bunları bulundurmasının kendisini de zor durumda bırakacağını söyleyerek şikayette bulunmasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

TERAPİSTİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞ

İkinci mağdur olduğunu belirten genç, Drotts'un davranışlarından rahatsız olduğu için başka bir terapiste yönlendirilmek istediğini ancak talebinin karşılanmadığını ileri sürdü. Üstelik terapist değiştirme girişiminden Drotts'un da haberdar edildiği belirtildi. Genç, kurum yetkililerinin ilk şikayetlerini yeterince dikkate almadığını, yaşadıklarını ancak kadın terapistin görevden uzaklaştırılmasının ardından anlatabildiğini ifade etti.

"KURDU KÜMESE BEKÇİ YAPTILAR"

Mağdur ailelerin avukatı John Burris, yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Savunmasız çocukları korumakla görevli bir kişinin istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Burris, terapistin çocukların güvenini kötüye kullandığını savundu. Yaşananları kurdun kümese bekçi yapılmasına benzeten avukat, kamu kurumlarının hem denetim hem de çocukları koruma sorumluluğunu yerine getirmediğini ileri sürdü.

KURUMLAR HAKKINDA FEDERAL DAVA AÇILDI

17 Kasım'da Contra Costa yönetimi ve ilgili kamu kurumları hakkında federal dava açıldı. Dilekçede, yetkililerin istismar belirtilerini zamanında fark etmediği, şikayetleri yeterince araştırmadığı ve mağdur çocukları korumak için gerekli tedbirleri almadığı ileri sürüldü. İkinci genç adına da kuruma karşı ayrı bir hukuki başvuru yapıldı. Avukat Burris, kamu kurumlarının elinde Drotts ile çocuk arasındaki telefon görüşmelerine ait en az 64 kayıt bulunduğunu belirterek olayların çok daha önce tespit edilebileceğini savundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sofia Drotts, 18 Kasım'da hakim karşısına çıkarak hakkındaki yeni suçlamaları da reddetti. Kadın terapistin kefaletsiz tutuklu kalmasına karar verilirken, hakkındaki ceza yargılaması devam ediyor. Contra Costa yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle iddialara ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı. Dava, çocukların koruma altında bulunduğu kurumlarda görev yapan personelin denetimi ve istismar şikayetlerinin nasıl ele alındığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.