Üretici Fiyat Endeksi Haberleri - Üretici Fiyat Endeksi Haber - Haberler

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Üretici Fiyat Endeksi Haberleri
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Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyuyor
Üretici Fiyat Endeksi - Dün 11:01
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Büro-İş Sendikası Üyeleri 'Geçim Sandığı' Kurarak AKP İktidarını Protesto Etti
Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde konuştu Açıklaması
Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023