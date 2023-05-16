Üretici Fiyat Endeksi Haberleri - Üretici Fiyat Endeksi Haber - Haberler

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Üretici Fiyat Endeksi Haberleri

Üretici Fiyat Endeksi haber, Üretici Fiyat Endeksi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

GÜNDEM / 16 Mayıs 2023

GÜNDEM / 16 Mayıs 2023

Üretici Fiyat Endeksi - 2 Saat Önce
Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyuyor

Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyuyor

Üretici Fiyat Endeksi - Dün 11:01
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Üretici Fiyat Endeksi - Dün 09:13
Altının gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden işlem görüyor

Üretici Fiyat Endeksi - 12.05.2023
Dolar/TL, 19,59 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,59 seviyesinden işlem görüyor

Üretici Fiyat Endeksi - 12.05.2023
Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolar

Üretici Fiyat Endeksi - 12.05.2023
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Üretici Fiyat Endeksi - 12.05.2023
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi

ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Dolar/TL, 19,56 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,56 seviyesinden işlem görüyor

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Çin'de Üfe, Nisan'da Yüzde 3,6 Düştü

Çin'de Üfe, Nisan'da Yüzde 3,6 Düştü

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Çinli üreticiler fiyatlarda 'deflasyon baskısı' hissediyor

Çinli üreticiler fiyatlarda "deflasyon baskısı" hissediyor

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Üretici Fiyat Endeksi - 11.05.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Üretici Fiyat Endeksi - 10.05.2023
ENAG ve TÜİK arasındaki enflasyon tartışması devam ediyor

ENAG ve TÜİK arasındaki enflasyon tartışması devam ediyor

Üretici Fiyat Endeksi - 09.05.2023
ENAG, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi

ENAG, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi

Üretici Fiyat Endeksi - 09.05.2023
Nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altında

Nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altında

Üretici Fiyat Endeksi - 08.05.2023
Nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altında

Nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altında

Üretici Fiyat Endeksi - 08.05.2023
Nisanda en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Nisanda en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Üretici Fiyat Endeksi - 08.05.2023
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı

Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı

Üretici Fiyat Endeksi - 08.05.2023
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı

Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı

Üretici Fiyat Endeksi - 08.05.2023
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Üretici Fiyat Endeksi - 06.05.2023
Nevşehir Belediyesi uyardı: 'Borcunuzu yapılandırmayı unutmayın'

Nevşehir Belediyesi uyardı: "Borcunuzu yapılandırmayı unutmayın"

Üretici Fiyat Endeksi - 05.05.2023
Et fiyatları neden yükseliyor?

Et fiyatları neden yükseliyor?

Üretici Fiyat Endeksi - 05.05.2023
Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor

Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor

Üretici Fiyat Endeksi - 04.05.2023
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Üretici Fiyat Endeksi - 04.05.2023
Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi

Üretici Fiyat Endeksi - 04.05.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Büro-İş Sendikası Üyeleri 'Geçim Sandığı' Kurarak AKP İktidarını Protesto Etti

Büro-İş Sendikası Üyeleri 'Geçim Sandığı' Kurarak AKP İktidarını Protesto Etti

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Büro-İş Sendikası üyesi memurlar 'geçim sandığı' kurdu

Büro-İş Sendikası üyesi memurlar 'geçim sandığı' kurdu

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Belediyeden 'vergi borcu' uyarısı

Belediyeden 'vergi borcu' uyarısı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den yapılandırma çağrısı

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den yapılandırma çağrısı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde konuştu Açıklaması

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Yurt İçi Üretici Fiyatları Nisan Ayında Arttı

Yurt İçi Üretici Fiyatları Nisan Ayında Arttı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Yurt İçi Üretici Fiyatları Nisan Ayında Yüzde 0,81 Arttı

Yurt İçi Üretici Fiyatları Nisan Ayında Yüzde 0,81 Arttı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Dolar 19,48 lira seviyesinden işlem görüyor

Dolar 19,48 lira seviyesinden işlem görüyor

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Fiyat artışları (1)

Fiyat artışları (1)

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Fiyat artışları (2)

Fiyat artışları (2)

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Üretici Fiyat Endeksi - 03.05.2023
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