CHP'li Avşar'dan özel okullardaki fahiş kitap zamlarını TBMM'ye taşıdı

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, özel okullarda ders kitaplarına yapılan yüzde 60'ı aşan zamları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Avşar, yasal olarak ÜFE-TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapılamayacağını ve ders kitabı adı altında ücret talep edilemeyeceğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e denetim ve tedbir mekanizmalarını sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, özel okullarda ilgili mevzuat hükümlerinin aksine ders kitaplarına yapılan fahiş zamları TBMM gündemine taşıdı. Avşar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Özel öğretim kurumlarındaki yemek, kahvaltı, pansiyon, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi hizmet zamlarının kamuoyunda ve veliler arasında ciddi rahatsızlık yarattığını belirten Avşar, bazı özel okullarda kitap setleri için 80 bin liraya varan ve yüzde 50 ila 60'ı aşan fahiş ücretler talep edildiğini ifade etti.

"SADECE KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN FAALİYET DÜZENLENEMEZ"

Yasal düzenlemelere dikkati çeken Avşar, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12. maddesini hatırlatarak, "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmünün sabit olduğunu vurguladı.

"ÜCRET ARTIŞI ÜFE-TÜFE ORTALAMASINI GEÇEMEZ, DERS KİTABI ADI ALTINDA ÜCRET ALINAMAZ"

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 46, 53 ve 54. maddelerindeki mali düzenlemelere değinen Avşar, mevzuatta yer alan "Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır. Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden, yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar tespit ederler. Bu ücretler belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere (bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE/2) oranından fazla artış yapılamaz. Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınamaz" hükmünü anımsattı.

"KİTAP ÜCRETLERİ YÜZDE 63 ZAMLA 80 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

Saha örneklerini ve velilerden gelen şikayetleri paylaşan Avşar, keyfi uygulamalara ilişkin şunları kaydetti:

"Beylikdüzü'nde bir özel okulda, 2025 yılında 49 bin liraya satılan kitap setinin, yeni dönemde yüzde 63 zamla 80 bin liraya yükseltildiği, diğer bir özel okulun ise geçtiğimiz yıl 60 bin lira olan kitap ücretinin bu yıl 77 bin liraya çıkartıldığı ifade edilmektedir. Duruma karşı tepki gösteren veliler, özel okulların kendilerine geliş maliyetinin çok üzerinde fiyatlar belirlediğini ve bu setlerin satın alınmasının zorunlu kılındığını belirtmektedir. Sektör temsilcileri ise artışın TEFE/TÜFE oranına göre belirlenmesi gerektiğini ve yasal olanın da bu olduğunu ifade etmektedir."

"FAHİŞ FİYAT UYGULAMASINA GÖZ MÜ YUMULUYOR?"

Avşar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında söz konusu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimine ilişkin denetimler Bakanlığınızca ne sıklıkta yapılmaktadır? Yapılan denetimler neticesinde iddia edildiği üzere kurumlar tarafından kanuni sınırları aşan ve suistimale varan bir uygulama tespit edilmiş midir? Şayet tespit edilmişse ne tür cezai müeyyideler uygulanmıştır?

Bahse konu uygulamaya ilişkin tarafınıza ulaşan talep ve şikayet var mıdır? Şayet varsa bu hususta yerinde incelemelerde bulunulmuş mudur, ne tür tedbirler alınmıştır? İlgili mevzuat hükümleri açık ve net ortadayken, söz konusu ücretlerin tespit yöntemi belirlenmişken, bahse konu fahiş fiyat uygulaması tarafınızca nasıl değerlendirilmektedir? 'Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler' hükmü gereği tarafınızca ne tür tedbirler alınmaktadır? Kurumların böyle bir uygulamaya gitmesinin gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA