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MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI SON DAKİKA! TÜİK Mayıs enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI SON DAKİKA! TÜİK Mayıs enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
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Türkiye’de ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan enflasyon verileri için kritik gün geldi ve rakamlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, hem piyasaların yönü hem de vatandaşın günlük yaşam maliyetleri açısından belirleyici olacak. Peki, TÜİK Mayıs enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Mayıs ayı enflasyon oranları haberimizde.

Türkiye’de ekonomik gündemin en kritik başlıklarından biri olan enflasyon verileri için bekleyiş sona eriyor. Peki, TÜİK Mayıs enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK’in resmi veri takvimine göre, TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyurdu.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından yapılacak duyuru ile birlikte hem TÜFE hem de Yİ-ÜFE verileri netlik kazandı. 2026 yılının beşinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YIL SONU SENARYOLARI

Ekonomik tahminler yalnızca aylık enflasyonla sınırlı değil. Aynı zamanda yıl sonu beklentileri de yukarı yönlü revize ediliyor.

Güncel Beklenti Rakamları

Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi önceki dönemde %27,53 iken, son ankette %28,94 seviyesine yükseldi.

Bu artış, enflasyonun yıl boyunca yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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