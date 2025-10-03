TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI EYLÜL 2025: Eylül ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? 3 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıkladı. Piyasa tarafından merakla beklenen bu veriler, hem tüketici fiyatlarını hem de kira zamlarını, memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor. TÜİK'in paylaştığı rakamlar, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon açısından hangi noktada olduğunu gösteriyor. Peki, Eylül ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 3 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayı enflasyon verileri, TÜİK'in resmi açıklamasıyla netleşti. Yıllık enflasyon %33,29, aylık enflasyon ise %3,23 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, hem tüketici fiyatlarındaki hareketi hem de ekonomik politikalarda atılacak adımları doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, aylık bazda gerçekleşen %3,23'lük artışın, özellikle gıda ve ulaşım kalemlerindeki fiyat değişimlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca yıllık enflasyon oranının %33,29 olarak açıklanması, enflasyonist baskıların hâlâ sürdüğünü ortaya koyuyor.









TÜFE DEĞİŞİMİ DETAYLARI

Bir önceki aya göre: %3,23 artış

Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %25,43 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %33,29 artış

On iki aylık ortalamalara göre: %38,36 artış

Bu veriler, hem politika yapıcıların hem de yatırımcıların Eylül ayında enflasyonun seyrini nasıl yorumlayacağı konusunda kritik öneme sahip.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR OLDU?

Eylül ayı enflasyonu, TÜFE bazında yıllık %33,29 ve aylık %3,23 artış gösterdi. Özellikle gıda, kira ve enerji fiyatlarındaki değişimler, bu rakamların oluşmasında belirleyici oldu.

Analistler, Eylül ayında yaşanan fiyat artışlarının yıl sonu enflasyon tahminlerini şekillendireceğini ve Merkez Bankası'nın para politikalarını doğrudan etkileyeceğini vurguluyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül ayı enflasyon oranı yıllık %33,29, aylık ise %3,23 olarak açıklanmış bulunuyor. Bu durum, tüketicilerin yaşam maliyetlerinde hâlâ yüksek artışlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. On iki aylık ortalamalara göre %38,36'lık artış, fiyat istikrarının sağlanması konusunda hâlâ önemli riskler bulunduğunu ortaya koyuyor.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI KAÇ?

Eylül ayı enflasyon verileri, kira zamlarını da doğrudan etkiliyor. TÜİK verilerine göre Eylül ayında yüzde 39,62 olarak açıklanan kira zammı, Ekim ayında %38,36 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, özellikle memur ve emekli maaşları ile kira sözleşmelerinde uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde referans alınacak. Kira artış oranları, ekonomik dengelerin korunması açısından kritik bir gösterge olarak takip ediliyor.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

2025 yılı itibarıyla son açıklanan verilerle, 2 aylık enflasyon farkı %4,14 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, memurların 6 aylık enflasyon farkı %2,04 olacak. Bu orana toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artış %13,26 seviyesine yükselecek.

Uzmanlar, önümüzdeki üç ayın enflasyon seyrinin, hem memur ve emekli maaşlarını hem de piyasa beklentilerini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.