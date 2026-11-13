ABD'de ÜFE ekimde yıllık yüzde 6,5 artışla Kasım 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı

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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, eylülde yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ekimde yüzde 6,5 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 6,6 olması yönündeydi.

Ekim ayında yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydeden ÜFE, eylülde yüzde 6,3 yükselmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Çekirdek ÜFE, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşirken, eylülde aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, para politikası kararlarında ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA