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Çin'de Üfe Mayısta Yüzde 3,9 Arttı

Çin'de Üfe Mayısta Yüzde 3,9 Arttı
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Çin'de ÜFE mayıs ayında yıllık %3,9, aylık %0,5 artış gösterdi. Nisan ayındaki %1,7'lik aylık artışa göre gerileme yaşandı. Büro istatistikçisi Dong Lijuan, artışta sektörel yapı optimizasyonu, mevsimsel talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkili olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de, ürünlerin fabrika çıkış maliyetini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre ÜFE, aylık bazda ise mayıs ayında yüzde 0,5 yükseldi. Bu, nisan ayındaki yüzde 1,7'lik artışa göre bir gerileme anlamına geliyor.

Büro istatistikçisi Dong Lijuan, geçtiğimiz ay ÜFE'de yaşanan değişimlere yol açan faktörlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, sektörel yapının optimizasyonu ve güncellenmesi nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükseldiğini, mevsimsel talep artışlarının belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açtığını ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ise bazı sektörlerde fiyat artışının tersine dönmesine veya bu sektörlerde büyüme hızının düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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