Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
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Gelir İdaresi Başkanlığı dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne bağlı olarak akaryakıt ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarında artışa gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yapılırken akaryakıttaki fiyat artışları gece yarısı pompaya da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.

AKARYAKITA ZAM YAĞMURU

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi. Buna göre güncel akaryakıt fiyatları ise Cuma itibarıyla şu şekilde oldu:

4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.19 TL

Motorin litre fiyatı: 52.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.19 TL

Motorin litre fiyatı: 53.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.91 TL

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

İnsaf yeter ya

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Haber YorumlarıEmira:

Allah sizi bildiği gibi yapsın! Beceriksizler.

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Haber YorumlarıGökhan selçuk:

Sadece ÖTV zamları ile bu millete zulüm olmaya çalışmıyorlar. Ormanları yakarken Azerbaycan a yangınlarda bilinç Lens'in diye 230 milyon hibe veriyorlar. Araç almada ki en düşük ÖTV yi%40 dan 80 e çıkardılar. Engelli emekli olma oranını%40 dan 60 a çıkardılar. Birçok bakıma muhtaç engellinin engellilik oranını%90 dan 40-60 arasına çekerek hem maaş dan hemde araç elektirik doğalgaz su indirimlerinden yararlanma olanaklarını ellerinden aldılar. Asgari ücretliyi açlık sınırının altına çektiler.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bakın farkında mısınız Editör ya da admin her kimse İzmir'deki yangınların altına yorum açmıyor?Nedendir acep?

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Haber YorumlarıMeryem çelik:

hadi baslasin iklim yasakları artık sıra sizde yasaklar seyahat yasakları kapanmalar her şeye hazırlıklı olun bunun zemini için milleti zamlarla meşgul ederken bunlarda planı uygulamaya baslanilsin artik

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