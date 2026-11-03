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Ekimde TÜFE aylık yüzde 2,58 arttı, kira artış oranı yüzde 31,23 oldu

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TÜİK verilerine göre ekimde TÜFE aylık yüzde 2,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 arttı; yıllık enflasyon tüketicide yüzde 29,77, üreticide yüzde 27,41 oldu. Ekim verileriyle kasımda ev ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,83 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,77 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 25,41, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27,41 artış gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 2,2 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,28 olacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,272,961,262,680,090,481,227,221,563,742,122,43
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,461,941,041,541,580,874,139,190,443,291,882,30
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,1834,180,762,602,981,284,347,670,813,602,763,17
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,531,710,523,792,671,543,928,760,651,962,482,75
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,990,073,030,090,694,016,776,501,382,461,8
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,061,780,721,77-0,991,022,465,178,231,941,731,52
Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,041,840,856,60-0,592,352,772,415,891,682,482,57
Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,231,840,2410,880,132,651,554,783,41,372,522,07
Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,552,581,710,910,173,555,247,831,941,291,631,65
Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84

Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89

1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75

Yıllık değişim

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0531,5315,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,2127,56
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,130,8716,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,528,08
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,8632,3716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,528,59
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,4132,6115,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,1328,93
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,0532,1114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,4528,09
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,5231,7515,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,1927,83
Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,9531,5116,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,1627,95
Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,2929,7316,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,5927,38
Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,8729,7717,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,0027,41
Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23

Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89

15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

(Sürecek)

Kaynak: AA
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