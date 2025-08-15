ABD enflasyon verileri kripto para dünyasını sarstı

ABD enflasyon verileri kripto para dünyasını sarstı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD üretici fiyat endeksi temmuz ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,9 yükseldi ve kripto piyasalarında büyük çöküşe yol açtı. 24 saatte 1 milyar dolarlık pozisyon likidasyona uğrarken Bitcoin değer kaybetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) politika endişeleri piyasalarda volatiliteyi artırıyor ve yatırımcılar tedirgin bekleyişte.

Ekonomik göstergeler, kripto piyasalarının duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Üretici fiyat endeksinin yıllık yüzde 3,3'lük artışı, ekonomistlerin beklediği yüzde 2,5'lik seviyeyi aştı. Bu gelişme Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığında sınırlı bir gerilemeye yol açtı.

Kripto Dünyası Önümüzdeki Haftaki Verilere Odaklanacak

CoinGlass verilerine göre, 24 saatte toplam 1 milyar doları aşan pozisyon kapatıldı. Bu tasfiyelerin yaklaşık 782 milyon doları long pozisyonlardan oluştu.

En yüksek tekil tasfiye 6,25 milyon dolarlık ETH/USDT pozisyonu oldu. Bu rakam, kripto türev piyasalarındaki kaldıraç riskinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rekor seviyeden gerilemeye başladı. Ethereum da benzer bir performans sergiledi. Piyasa uzmanları, bu düşüşün arkasında Fed'in para politikasındaki belirsizlik olduğunu belirtiyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 94'ten yüzde 92'ye geriledi. Bu durum yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor.

Altcoin piyasasında açık pozisyon tutarı rekor 47 milyar dolara ulaşmış durumda. Analistler, bu yüksek kaldıraç seviyesinin volatilite artışında hem yükselişleri hem de düşüşleri büyütebileceği konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki hafta açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı, piyasalardaki volatilitenin devam etmesine neden olabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
title