YD-ÜFE Nisan Ayında Yıllık %22,92 Arttı

YD-ÜFE Nisan Ayında Yıllık %22,92 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artış gösterdi. Ayrıca, aylık artış oranı ise yüzde 4,41 olarak belirlendi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 22,92 arttı, aylık yüzde 4,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, YD-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 22,97 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96 artış, imalatta yüzde 22,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 artış, enerjide yüzde 11,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,0 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi

8. sıradaki takım, şampiyona gol yağdırdı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.