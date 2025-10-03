2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon oranları bir araya getirildiğinde, emekliler ve memurlar için maaş güncellemeleri netleşiyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2026 Ocak emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine dair tüm detaylar haberimizde...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi, yılın ikinci yarısına dair maaş güncellemelerini belirledi. Temmuz ayı enflasyonu %2,06, Ağustos %2,04 ve Eylül %3,23 olarak açıklandı. Bu rakamların birleşimi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %7,50 olarak hesaplandı.

Bu oran, yalnızca mevcut maaşlara yapılacak artışı değil, aynı zamanda Ocak 2026'da uygulanacak zamları da doğrudan etkiliyor.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve emekliler açısından 3 aylık enflasyon farkı, maaş artışının en kritik göstergesi olarak öne çıkıyor. Hesaplamalar, Temmuz–Eylül dönemine ilişkin enflasyon oranlarının toplamı üzerinden yapıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %7,50 zam oranı ortaya çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor: "SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı yansıtılmaktadır. Yılın ikinci yarısına dair kesin oran, Eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla netleşti."

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2026 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre şekillenecek. Yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında uygulanacak zam oranı %10,14 ile %13,09 arasında olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve yabancı bankaların tahminleri, yıl sonu enflasyonunun %29-31 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise yıl sonu enflasyon beklentisini %29,86 olarak açıkladı. Bu öngörüler, emekli zammının Ocak ayında enflasyon farkına bağlı olarak netleşeceğini gösteriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla önemli bir artış yaşayacak. Mevcut en düşük maaş 16.881 TL iken, %10,14 ile %13,09 arası hesaplanan zam oranları ile 18.592 TL ile 19.090 TL arasına yükselmesi bekleniyor.

Bu artış, yalnızca en düşük maaş alan emeklileri değil, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan etkileyerek yaşam standardına önemli bir katkı sağlayacak.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE AÇIKLANDI

TÜİK'in açıklamış olduğu Eylül ayı enflasyon verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti aylık %2,47 iken, açıklanan oran %3,23 oldu. Bu durum, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öngörülenden yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Analistler, yılın ikinci yarısı enflasyon farkının %10,14 ila %13,09 aralığında gerçekleşmesinin, emekli ve memur maaşları açısından olumlu bir sinyal olduğunu belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

3 aylık enflasyon farkı: %7,50

2026 Ocak emekli maaşı zammı: %10,14 – %13,09 aralığında

En düşük emekli maaşı: 18.592 TL – 19.090 TL

Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi: %3,23