TÜİK: Hizmet üretici fiyatları aralıkta arttı

TÜİK, Aralık 2025 dönemi hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yıllık artış yüzde 35,11 olurken, aylık artış yüzde 0,78 olarak kaydedildi.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,20 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

