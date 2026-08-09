Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Temmuzda Yıllık Yüzde 3,5 Arttı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazar günü açıkladığı verilere göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Büroda görevli istatistikçi Dong Lijuan, aylık gelişmelerle ilgili analizi kapsamında, ithalat kaynaklı faktörlerin bazı sektörlerde fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Dong ayrıca yüksek sıcaklıklar, yoğun yağışlar ve tayfunlar gibi mevsimsel faktörlerin inşaat faaliyetlerini yavaşlatarak bazı sektörlerde fiyatların gerilemesine yol açtığını, endüstriyel dönüşüm ve tüketimdeki iyileşmenin ise diğer sektörlerde talebi artırarak fiyatları yükselttiğini ifade etti.

Pazar günü açıklanan verilerde enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Xinhua