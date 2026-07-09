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Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi Haziranda Yüzde 1 Artış Gösterdi

Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi Haziranda Yüzde 1 Artış Gösterdi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarken, üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 4,1 yükseldi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE de haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükseldi.

TÜFE, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş sergiledi.

Perşembe günü yayımlanan verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksiyse (ÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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