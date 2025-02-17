TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yüzde 35,54 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %12,28 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %6,94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,62 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,43 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.