Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi
Çin'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 oranında azaldı. Düşüş, uluslararası faktörler ve enerji fiyatlarındaki mevsimsel düşüşlerden kaynaklandı.
BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 düştü.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre sanayi ürünlerinin satın alma fiyatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında azaldı.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan söz konusu düşüşün özellikle uluslararası faktörlerin etkilerinden ve bazı enerji ürünlerinin fiyatlarındaki mevsimsel düşüşten kaynaklandığını söyledi.
NBS'nin verilerine göre ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük hafif bir düşüş sergiledi.
ÜFE, ocak-nisan dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 2,4 oranında azaldı.