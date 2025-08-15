ABD'nin Bitcoin politikasında geri adım

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in hükümetin ek Bitcoin alımı yapmayacağını açıklamasıyla kripto piyasalar sert düştü. Bitcoin 121.000 dolarlık rekor seviyelerinden düştü. Mevcut 15-20 milyar dolarlık rezerv sadece suçlulardan el konulan varlıklarla büyüyecek, satış yapılmayacak.

Hazine Bakanı Bessent Bitcoin Alım Planlarını İptal Etti

Bessent'in açıklamaları kripto yatırımcıları arasında hayal kırıklığı yarattı. Hazine Bakanı "Yeni Bitcoin alımı yapmayacağız ancak el konulan varlıkları satmayacağız ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz." diyerek ABD hükümetinin Bitcoin stratejisini netleştirdi.

Bessent'in pozitif mesajı ise mevcut Bitcoin varlıklarının satılmayacağı yönündeydi. "Satmayı durduracağız. Bugünkü fiyatlarla Bitcoin rezervinin 15 ila 20 milyar dolar arasında bir yerde olduğuna inanıyorum." diyerek yatırımcılara güvence vermeye çalıştı.

ABD'nin şu anda sahip olduğu yaklaşık 198.022 BTC, büyük ölçüde Silk Road ve diğer suç operasyonlarından müsadere edilen varlıklardan oluşuyor. Bu rezerv, gelecekte sadece benzer müsadere işlemleriyle artırılacak.

ÜFE verilerinin da Bitcoin düşüşündeki rolü büyük oldu. Temmuz ayı ÜFE yıllık yüzde 3,3 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında sıkılaştırıcı bir yaklaşım benimseyebileceği endişelerini artırdı.