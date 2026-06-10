Çin'de Tüfe Mayısta Yüzde 1,2 Arttı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükseldi.

TÜFE, mayıs ayında geçen aya göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüş sergiledi.

Verilere göre, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı.

Kaynak: Xinhua