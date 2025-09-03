2025 Eylül ayı kira zam hesaplama: Kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye'de milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte netleşiyor. 2025 Eylül ayı için uygulanacak kira artış oranı da, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurduğu Ağustos ayı enflasyon verileriyle belli oldu. Peki, 2025 Eylül ayı kira zam oranı yüzde kaç? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2025 EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

2025 Eylül ayında kira kontratını yenileyecek olan kiracılar için en önemli soru: "Kira zammı ne kadar olacak?" Bu sorunun yanıtı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2025 enflasyon verileriyle ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre;

Ağustos ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki aya göre %2,04 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim ise %32,95 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun 12 aylık ortalaması ise %39,62 oldu.

İşte bu %39,62'lik oran, 2025 Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak resmi kira artış oranını oluşturuyor.

ÖNEMLİ NOT: Konut kiralarında, 2024 yılında getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz 2025 itibarıyla sona erdiği için, artık TÜFE 12 aylık ortalama oranı esas alınarak kira artışı yapılabiliyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

2025 Eylül ayı için kira artışını nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız, aşağıdaki örnek size yol gösterecek.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI:

Mevcut Kira Tutarı: 15.000 TL

Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 5.943 TL

Yeni Aylık Kira Tutarı: 20.943 TL

Yeni Yıllık Kira Tutarı: 251.316 TL

Bu hesaplama yöntemi, hem konut hem de iş yerleri için geçerlidir. Ancak bazı kira sözleşmelerinde özel şartlar bulunabilir. Bu nedenle, artış yapmadan önce sözleşmenizi dikkatlice incelemenizi öneririz.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorusu, özellikle yeni ev sahibi olanlar ya da kiracılar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte adım adım kira artışı hesaplama yöntemi:

ADIM 1: ENFLASYON ORANINI ÖĞRENİN

Kira artışları, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. 2025 Eylül ayı için bu oran %39,62'dir.

ADIM 2: MEVCUT KİRAYI TESPİT EDİN

Kira artış hesaplamasında kullanılacak baz tutar, mevcut aylık kira bedelidir. Örneğin, mevcut kiranız 10.000 TL ise bu rakam üzerinden işlem yapılır.

ADIM 3: ARTAN MİKTARI HESAPLAYIN

Artış oranı ile mevcut kira çarpılır ve artış miktarı hesaplanır. Örnek:

10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış

ADIM 4: YENİ KİRAYI BELİRLEYİN

Son adımda, mevcut kira üzerine artış miktarı eklenir:

10.000 TL + 3.962 TL = 13.962 TL yeni kira bedeli