Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salim Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar

Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi

Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde mandalina ve portakal fiyatlarının yüksek artışları dikkat çekti. Mandalina fiyatı 4,37 liradan 18,70 liraya çıkarak yüzde 327 artış gösterdi. Tarımda genel olarak üretici fiyatları yıllık yüzde 37,01 yükseldi.

Mandalina, yüzde 327 artışla geçen yıl üretici fiyatları en çok yükselen ürün olurken, bunu portakal ve greyfurt izledi.

2024 yılı aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine (Tarım-ÜFE) göre, tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 37,01 arttı.

Tarım-ÜFE'de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 yükseliş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller olurken bu grup arasında mandalinanın fiyatı bir yıl içinde 4,27 katına ulaştı.

Mandalina üretici fiyatı 4,37 liradan yüzde 327 artarak 18,70 liraya çıkarken, bunu izleyen portakaldaki yükseliş yüzde 146 oldu. Portakalın fiyatı 5,45 liradan 18,70 liraya çıktı.

Limon ve misket limonunda üretici fiyatları 5,64 liradan yüzde 57 artarak 8,90 liraya ulaşırken,greyfurtun fiyatı 6,11 liradan 13,29 liraya geldi.

Geçen yıl birçok üründe çiftçi fiyat açısından umduğunu bulamazken mandalina ve portakal üreticisinin fiyat yönünden yüzü güldü. Halihazırda bu ürünlerin fiyatlarında bir düşüş olmadığından 2025 yılı da turunçgil çiftçisi açısından şimdilik iyi gidiyor.

Üretici fiyatları artarken market ve pazarda da fiyatlar durmadı. Mandalina market ve pazarlarda kilosu 60 liraya kadar çıkarken, portakalın kilosu 35-50 lira arasında alıcı buluyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

"Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama!
img

Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını satırla öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.