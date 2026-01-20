Haberler

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 32,46 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 32,46 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 32,46 artarken, aylık bazda yüzde 1,88 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,46, aylık ise yüzde 1,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,42 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu