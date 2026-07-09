Haberler

Çin'de Üfe Haziranda Yıllık Bazda Yüzde 4,1 Arttı

Çin'de Üfe Haziranda Yıllık Bazda Yüzde 4,1 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de ÜFE haziran ayında geçen yıla göre %4,1 artarken, aylık bazda %0,3 düştü. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve endüstriyel güncellemeler fiyatları etkiledi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Büroda görevli istatistikçi Dong Lijuan, aylık gelişmelerle ilgili analizi kapsamında, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yerli sanayi sektörlerindeki fiyatları aşağı çektiğini, mevsimsel faktörlerin ise enerji sektörü genelinde farklı fiyat eğilimlerine yol açtığını belirtti. Endüstriyel güncelleme süreçlerinin hızlandığına dikkat çeken Dong, bu durumun yeni malzemeler ve endüstriyel robotlar gibi bazı sektörlerde talebi artırarak fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

Türk mutfağı büyüledi: Tadı damağında kalınca tarifini istedi
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanlarını şok etti

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanlarını şok etti
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Trump'tan tarihi imza! 47 yıllık kara leke siliniyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti