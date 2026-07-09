Çin'de Üfe Haziranda Yıllık Bazda Yüzde 4,1 Arttı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Büroda görevli istatistikçi Dong Lijuan, aylık gelişmelerle ilgili analizi kapsamında, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yerli sanayi sektörlerindeki fiyatları aşağı çektiğini, mevsimsel faktörlerin ise enerji sektörü genelinde farklı fiyat eğilimlerine yol açtığını belirtti. Endüstriyel güncelleme süreçlerinin hızlandığına dikkat çeken Dong, bu durumun yeni malzemeler ve endüstriyel robotlar gibi bazı sektörlerde talebi artırarak fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua