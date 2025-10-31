Haberler

TÜİK Eylül 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Açıklamasını Yaptı

TÜİK Eylül 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Açıklamasını Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, eylül ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 34,91, aylık yüzde 0,21 arttığını duyurdu. Ulaştırma, konaklama ve gayrimenkul hizmetlerinde kayda değer artışlar görüldü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının eylül ayında yıllık yüzde 34,91, aylık yüzde 0,21 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, eylül ayında bir önceki aya göre 0,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.