TÜİK Eylül 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Açıklamasını Yaptı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının eylül ayında yıllık yüzde 34,91, aylık yüzde 0,21 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, eylül ayında bir önceki aya göre 0,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.