Tarım-ÜFE yıllık yüzde 36,01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 36,01, aylık ise yüzde 3,06 arttığını açıkladı. Yüksek artışlar, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler ile sebze ürünlerinde kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2025 yılı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 36,01, aylık bazda ise yüzde 3,06 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 artış kaydetti.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,00, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılığa destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 artış gerçekleşti.

Ana ürün gruplarına bakıldığında ise, aylık bazda tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 3,59 artış yaşandı.

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık bazda en yüksek artış yüzde 22,27 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
