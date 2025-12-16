Haberler

Tarım üretici fiyatlarında aylık düşüş, yıllık yükseliş

Tarım üretici fiyatlarında aylık düşüş, yıllık yükseliş
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2025 yılı Kasım ayında yıllık bazda %31,45 artarken, aylık bazda %1,56 azalış kaydedildi. Yıllık değişim en yüksek yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde görülürken, tropikal meyvelerde aylık bazda düşüş yaşandı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2025 yılı Kasım ayında yıllık bazda %31,45 artarken, aylık bazda %1,56 azalış gösterdi.

Tarım-ÜFE (2020=100) verilerine göre; Kasım ayında bir önceki aya göre %1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,58 artış gerçekleşti.

Sektörler bazında bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %1,75 azalış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık destek hizmetlerinde ise %1,07 artış kaydedildi.

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %0,03 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,17 artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %122,79 artış ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %38,02 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti. - BAYBURT

