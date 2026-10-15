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ABD'de ÜFE eylülde aylık yüzde 1,3 ile Mart 2022'den beri en yüksek artışı kaydetti

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın eylül verilerine göre ÜFE aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. Aylık artış Mart 2022'den, yıllık artış Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyede; çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 5 arttı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Eylül ayında Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden ÜFE, ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise eylülde yüzde 6,3 oldu.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi.

Eylül ayında yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek artışı gösteren ÜFE, ağustosta yüzde 5,6 yükselmişti.

Çekirdek ÜFE beklentileri aştı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,4 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,8 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, para politikası kararlarında ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA
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