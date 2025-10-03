2025 yılının son çeyreğine girerken, konut ve iş yeri sahipleri için en önemli ekonomik göstergelerden biri olan enflasyon verileri açıklanmaya devam ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ve buna bağlı olarak ekim ayı kira artış oranları, milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin gündeminde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, hem TÜFE hem de TEFE üzerinden kira artışlarını belirlemede temel referans olarak kullanılıyor. Peki, 2025 Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-ÜFE ile kira zammı ne kadar? Ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2025 Ekim ayı kira artış oranına dair tüm detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, Eylül 2025 dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Eylül ayı enflasyonu %3,23 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri, konut ve iş yeri kira artışlarının hesaplanmasında kritik rol oynuyor. 12 aylık ortalama enflasyon ise %38,36 olarak kaydedildi. Bu oran, kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı belirlenirken temel alınan göstergeler arasında yer alıyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Eylül verilerini değerlendirmeden önce, Ağustos ayı enflasyon rakamlarına bakmakta fayda var. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında tüketici fiyat endeksindeki değişim bir önceki aya göre %2,04, yılbaşına göre %21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış gösterdi. Bu rakamlar, Eylül ayı artışlarının daha net anlaşılabilmesi için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in Eylül enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinleşti. Buna göre, 12 aylık ortalama enflasyon %38,36 olarak belirlenmiş olup, bu oran konut ve iş yeri kira artışlarında kullanılacak.

Mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir konut için kira artışı yaklaşık 5.943 TL olarak hesaplanıyor ve aylık yeni kira tutarı 20.943 TL'ye çıkıyor. Yıllık olarak yeni kira bedeli ise 251.316 TL'ye ulaşıyor. Mevcut kira bedeli 25.000 TL olan bir iş yerinde ise kira artışı 9.905 TL olarak gerçekleşiyor, yeni aylık kira 34.905 TL, yıllık kira bedeli ise 418.860 TL olarak uygulanıyor. 35.000 TL mevcut kira bedeline sahip konutlarda kira artışı 13.867 TL oluyor ve yeni aylık kira 48.867 TL, yıllık kira bedeli ise 586.404 TL olarak hesaplanıyor.

TEFE-ÜFE İLE KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira artış oranları sadece TÜFE üzerinden değil, aynı zamanda TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) verileriyle de şekillenebiliyor. TEFE, özellikle iş yeri kira sözleşmelerinde kira artışının belirlenmesinde kullanılan bir diğer ekonomik gösterge. TÜFE odaklı kira artışında tüketici fiyatlarındaki değişim temel alınırken, TEFE odaklı artışta toptan eşya ve üretici fiyatları dikkate alınır. Bu iki gösterge, kira sözleşmesinde taraflarca farklı şekilde kullanılabilir ve kira artışı hesaplamasında referans alınan dönemi etkileyebilir.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplanırken öncelikle 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınır. Ardından, mevcut kira bedeli ile bu oran çarpılır ve yeni kira bedeli bulunur. Örneğin, 15.000 TL mevcut kira bedeline sahip bir konutta 12 aylık ortalama TÜFE olan %38,36 oranı uygulanarak kira artışı belirlenir ve yeni kira bedeli hesaplanır. Bu yöntem, hem kiracıyı hem de mülk sahibini koruyan yasal bir hesaplama standardıdır.