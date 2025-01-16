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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 37,01 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 37,01 Arttı
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında Tarım-ÜFE yıllık bazda yüzde 37,01 artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 0,39 azalma yaşandı. Sektördeki değişimler arasında tarım ve avcılık ürünlerinde azalma, ormancılık ürünlerinde artış dikkat çekiyor.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 37,01 arttı, aylık yüzde 0,39 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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