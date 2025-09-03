2025 Ağustos enflasyon oranı açıklandı mı? Ağustos enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri, sadece ekonomi çevrelerinin değil, her kesimden vatandaşın yakın takibinde. Özellikle memur ve emekli zamları, kira artış oranları ve piyasa beklentileri açısından büyük önem taşıyan enflasyon rakamları, her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki, 2025 Ağustos enflasyonu açıklandı mı, açıklanma tarihi ne zaman? İşte TÜİK verileri öncesi enflasyon beklentileri…

2025 AĞUSTOS ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Hayır, 2025 Ağustos enflasyonu henüz açıklanmadı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi takvimine göre, bu kritik veriler 3 Eylül 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklıyor. Bu nedenle ağustos ayına ilişkin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verilerinin açıklanacağı tarih de kesinleşmiş durumda.

Beklenti Ne Yönde?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 oranında artacağını öngörüyor. Bu da bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun, yüzde 32,63 seviyelerine gerileyebileceğini işaret ediyor.

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılına ait ağustos enflasyon verileri, TÜİK'in yayınladığı resmi veri takvimine göre 3 Eylül 2025 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Bu tarih, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için önemli bir referans noktası.

Açıklanacak Veriler Neler Olacak?

Aylık TÜFE değişim oranı

Yıllık TÜFE oranı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)

6 aylık enflasyon farkı (özellikle memur ve emekliler için)

Ana harcama gruplarına göre enflasyon artışı

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, enflasyon oranlarını her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşıyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla Ağustos ayı enflasyon oranı açıklanacak.

Nereden Takip Edilebilir?

TÜİK Resmi Web Sitesi (tuik.gov.tr)

Ekonomi haber siteleri (Bloomberg HT, AA, TRT Haber, Dünya Gazetesi vb.)

siteleri (Bloomberg HT, AA, TRT Haber, Dünya Gazetesi vb.) Resmi sosyal medya hesapları

E-Devlet üzerinden TÜİK hizmetleri

AĞUSTOS AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Enflasyon farkı, özellikle memur ve emekliler açısından büyük önem taşıyor. Temmuz-Aralık dönemi için yapılacak maaş artışlarında, 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşması durumunda oluşan fark maaşlara yansıtılıyor.

Şu Ana Kadarki Durum:

Temmuz 2025 TÜFE oranı: %2,11

Ağustos beklentisi: %1,79

İlk iki aylık kümülatif enflasyon: yaklaşık %3,92

Bu oranlar yılın ikinci yarısı için biriken enflasyon farkının şimdiden yükselmeye başladığını gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, memur ve emeklilere ek zam yapılması kaçınılmaz olacak.

AĞUSTOS TÜFE NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ağustos TÜFE, yani Tüketici Fiyat Endeksi, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak. TÜFE verileri; kira artışı hesaplamaları, memur zammı, vergi ayarlamaları ve sosyal yardımlar gibi pek çok ekonomik kararın temelini oluşturur.