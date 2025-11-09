Haberler

Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Düşüşü Daralmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Çin'de Ekim 2025'te üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) düşüş, aylık bazda artışla birlikte hâlâ devam ediyor. ÜFE, Ekim ayında önceki yıla göre %2,1 azalarak düşüşünü sürdürürken, bazı sektörlerdeki fiyat artışları dikkat çekiyor.

BEİJİNG 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Ekim 2025'te üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) düşüşün daralmaya devam etmesiyle fabrika çıkış fiyatlarında iyileşme işaretleri görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre fabrika çıkış maliyetlerini ölçen ÜFE, ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü. Düşüş bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan daralırken, bu daralmanın üst üste üç aydır devam ettiği belirtildi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, ÜFE'deki yıllık düşüş daralmasını, önemli sektörlerin üretim kapasitesindeki ayarlamalara, modern endüstri sistemi kurma çabalarının hızlanmasına ve tüketim potansiyelinin ortaya çıkmasına bağladı.

Verilere göre ÜFE aylık bazda ise yüzde 0,1 artarak bu yıl ilk kez yükseliş kaydetti.

Dong, ekim ayında arz ve talep yapısındaki iyileşmelerin kömür madenciliği ve işleme endüstrisi gibi belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açtığını belirterek, uluslararası fiyat değişikliklerinin de bazı yerli endüstrilerin fiyatlarını etkilediğini vurguladı.

Uluslararası demir dışı metal fiyatlarındaki artışın geçen ay yurt içi demir dışı metal endüstrisinde fiyat artışlarına neden olduğuna işaret eden Dong, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün yurt içi petrol ve doğalgaz sektörlerinde fiyat düşüşlerine yol açtığını ifade etti.

Veriler, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin ise Çin'de ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
