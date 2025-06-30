TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı: Yıllık Artış Yüzde 38,16

TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı: Yıllık Artış Yüzde 38,16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin (H-ÜFE) Mayıs 2025 itibarıyla yıllık yüzde 38,16 arttığını açıkladı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki artış yüzde 31,33 olarak kaydedilirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38 artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin (H-ÜFE) yıllık yüzde 38,16, aylık yüzde 2,37 arttığını açıkladı.

TÜİK, H-ÜFE Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,42 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,16 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,65 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 31,33 ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 46,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 43,68 artış gerçekleşti.

AYLIK YÜZDE 1,33 ARTIŞ YAŞANDI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,41 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,80 artış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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