YD-ÜFE Yıllık Yüzde 28,01 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE yıllık olarak yüzde 28,01, aylık olarak ise yüzde 1,32 arttı. İmalat ürünlerinde yıllık artış ise yüzde 28,03 düzeyine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,03 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 28,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,80 artış, enerjide yüzde 13,73 artış, sermaye mallarında yüzde 30,20 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,34 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44 artış, imalatta yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,24 artış, enerjide yüzde 1,23 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,05 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
