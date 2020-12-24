TEKNOSA HABERLERİ

Teknosa - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
1,85 -2,63 52,89 T.Tuborg 17,88 -0,50 50,25 Taç Tarım Ürünleri 11,02 6,06 253,21 Tat Gıda 11,25 3,97 84,92 TAV Havalimanları 20,86 1,07 -23,21 Taze Kuru Gıda 190,00 -5,00 2524,31 Tek-Art Turizm 2,03 3,57 61,11 Tekfen Holding 16,17 2,28 -10,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,65 -3,32 177,38 Temapol Polimer Plastik 10,65 -0,28 104,02 TGS Dış Ticaret 9,18 2,11 96,57 Tofaş Oto.
Teknosa - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,88 -1,05 55,37 T.Tuborg 17,87 -0,56 50,17 Taç Tarım Ürünleri 10,59 1,92 239,42 Tat Gıda 10,89 0,65 79,00 TAV Havalimanları 21,08 2,13 -22,40 Taze Kuru Gıda 199,00 -0,50 2648,62 Tek-Art Turizm 1,96 0,00 55,56 Tekfen Holding 15,70 -0,70 -13,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,70 -2,90 178,57 Temapol Polimer Plastik 10,67 -0,09 104,41 TGS Dış Ticaret 9,10 1,22 94,86 Tofaş Oto.
Teknosa - 22.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,85 -2,63 52,89 T.Tuborg 17,98 -1,43 51,09 Taç Tarım Ürünleri 10,47 -4,38 235,58 Tat Gıda 10,59 -0,66 74,07 TAV Havalimanları 20,70 3,19 -23,80 Taze Kuru Gıda 205,00 -6,61 2731,49 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 15,75 1,81 -12,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,30 6,68 192,86 Temapol Polimer Plastik 10,60 2,42 103,07 TGS Dış Ticaret 9,01 0,45 92,93 Tofaş Oto.
Teknosa - 22.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,88 -1,05 55,37 T.Tuborg 18,10 -0,77 52,10 Taç Tarım Ürünleri 10,95 0,00 250,96 Tat Gıda 10,65 -0,09 75,06 TAV Havalimanları 21,10 5,18 -22,32 Taze Kuru Gıda 218,00 -0,68 2911,05 Tek-Art Turizm 1,93 0,52 53,17 Tekfen Holding 15,73 1,68 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,60 0,61 176,19 Temapol Polimer Plastik 10,54 1,84 101,92 TGS Dış Ticaret 9,05 0,89 93,79 Tofaş Oto.
Teknosa - 21.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,90 3,26 57,02 T.Tuborg 18,24 -2,25 53,28 Taç Tarım Ürünleri 10,95 4,89 250,96 Tat Gıda 10,66 1,33 75,22 TAV Havalimanları 20,06 -5,73 -26,15 Taze Kuru Gıda 219,50 -1,08 2931,77 Tek-Art Turizm 1,92 -1,54 52,38 Tekfen Holding 15,47 -3,73 -14,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,53 -2,86 174,52 Temapol Polimer Plastik 10,35 -2,73 98,28 TGS Dış Ticaret 8,97 -2,18 92,08 Tofaş Oto.
Teknosa - 21.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,92 4,35 58,68 T.Tuborg 18,29 -1,98 53,70 Taç Tarım Ürünleri 11,40 9,20 265,38 Tat Gıda 10,70 1,71 75,88 TAV Havalimanları 20,18 -5,17 -25,71 Taze Kuru Gıda 221,90 0,00 2964,92 Tek-Art Turizm 1,93 -1,03 53,17 Tekfen Holding 15,73 -2,12 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,60 -2,27 176,19 Temapol Polimer Plastik 10,40 -2,26 99,23 TGS Dış Ticaret 9,01 -1,74 92,93 Tofaş Oto.
Teknosa - 19.12.2020
Yatırımcı rehberi (9)
1,84 1,10 52,07 T.Tuborg 18,66 0,92 56,81 Taç Tarım Ürünleri 10,44 2,35 234,62 Tat Gıda 10,52 -2,59 72,92 TAV Havalimanları 21,28 7,31 -21,66 Taze Kuru Gıda 221,90 -9,80 2964,92 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 16,07 1,52 -11,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,87 -9,39 182,62 Temapol Polimer Plastik 10,64 -1,48 103,83 TGS Dış Ticaret 9,17 -0,65 96,36 Tofaş Oto.
Teknosa - 18.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,84 9,52 52,07 T.Tuborg 18,66 -1,58 56,81 Taç Tarım Ürünleri 10,44 -2,43 234,62 Tat Gıda 10,52 -0,57 72,92 TAV Havalimanları 21,28 5,03 -21,66 Taze Kuru Gıda 221,90 -1,38 2964,92 Tek-Art Turizm 1,95 0,52 54,76 Tekfen Holding 16,07 -0,56 -11,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,87 1,98 182,62 Temapol Polimer Plastik 10,64 -0,56 103,83 TGS Dış Ticaret 9,17 -0,33 96,36 Tofaş Oto.
Teknosa - 18.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,70 1,19 40,50 T.Tuborg 18,78 -0,95 57,82 Taç Tarım Ürünleri 10,49 -1,96 236,22 Tat Gıda 10,62 0,38 74,56 TAV Havalimanları 21,60 6,61 -20,48 Taze Kuru Gıda 224,00 -0,44 2993,92 Tek-Art Turizm 2,00 3,09 58,73 Tekfen Holding 16,20 0,25 -10,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,40 -2,06 171,43 Temapol Polimer Plastik 10,66 -0,37 104,21 TGS Dış Ticaret 9,06 -1,52 94,00 Tofaş Oto.
Teknosa - 17.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,68 -3,45 38,84 T.Tuborg 18,96 0,90 59,33 Taç Tarım Ürünleri 10,70 -1,11 242,95 Tat Gıda 10,58 0,86 73,91 TAV Havalimanları 20,26 1,60 -25,42 Taze Kuru Gıda 225,00 -0,88 3007,73 Tek-Art Turizm 1,94 1,57 53,97 Tekfen Holding 16,16 -1,22 -10,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,64 -1,44 177,14 Temapol Polimer Plastik 10,70 0,00 104,98 TGS Dış Ticaret 9,20 0,44 97,00 Tofaş Oto.
Teknosa - 17.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,75 0,57 44,63 T.Tuborg 18,95 0,85 59,24 Taç Tarım Ürünleri 10,70 -1,11 242,95 Tat Gıda 10,61 1,14 74,40 TAV Havalimanları 20,16 1,10 -25,78 Taze Kuru Gıda 232,00 2,20 3104,42 Tek-Art Turizm 1,92 0,52 52,38 Tekfen Holding 16,38 0,12 -9,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,66 -1,27 177,62 Temapol Polimer Plastik 10,76 0,56 106,13 TGS Dış Ticaret 9,24 0,87 97,86 Tofaş Oto.
Teknosa - 16.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,74 -2,79 43,80 T.Tuborg 18,79 1,08 57,90 Taç Tarım Ürünleri 10,82 4,14 246,79 Tat Gıda 10,49 -1,22 72,43 TAV Havalimanları 19,94 1,17 -26,59 Taze Kuru Gıda 227,00 3,18 3035,36 Tek-Art Turizm 1,91 -1,55 51,59 Tekfen Holding 16,36 0,06 -9,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,81 -6,86 181,19 Temapol Polimer Plastik 10,70 -2,55 104,98 TGS Dış Ticaret 9,16 -1,08 96,15 Tofaş Oto.
Teknosa - 16.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,79 0,00 47,93 T.Tuborg 18,87 1,51 58,57 Taç Tarım Ürünleri 10,39 0,00 233,01 Tat Gıda 10,66 0,38 75,22 TAV Havalimanları 20,04 1,67 -26,23 Taze Kuru Gıda 236,90 7,68 3172,10 Tek-Art Turizm 1,94 0,00 53,97 Tekfen Holding 16,42 0,43 -9,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 -4,34 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,99 0,09 110,54 TGS Dış Ticaret 9,21 -0,54 97,22 Tofaş Oto.
Teknosa - 15.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,79 -1,10 47,93 T.Tuborg 18,59 0,32 56,22 Taç Tarım Ürünleri 10,39 9,95 233,01 Tat Gıda 10,62 -0,93 74,56 TAV Havalimanları 19,71 -0,71 -27,44 Taze Kuru Gıda 220,00 -7,17 2938,67 Tek-Art Turizm 1,94 -0,51 53,97 Tekfen Holding 16,35 0,62 -9,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,68 -3,57 201,90 Temapol Polimer Plastik 10,98 -1,08 110,34 TGS Dış Ticaret 9,26 -0,86 98,29 Tofaş Oto.
Teknosa - 14.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,81 -0,55 49,59 T.Tuborg 18,53 0,22 55,71 Taç Tarım Ürünleri 9,45 -7,35 202,88 Tat Gıda 10,72 -0,74 76,21 TAV Havalimanları 19,85 0,10 -26,93 Taze Kuru Gıda 237,00 -3,66 3173,48 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 16,25 2,65 -10,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,15 0,38 213,10 Temapol Polimer Plastik 11,10 2,78 112,64 TGS Dış Ticaret 9,34 1,19 100,00 Tofaş Oto.
Teknosa - 14.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,81 -0,55 49,59 T.Tuborg 18,73 1,30 57,39 Taç Tarım Ürünleri 10,11 -0,88 224,04 Tat Gıda 10,73 -0,65 76,37 TAV Havalimanları 20,10 1,36 -26,01 Taze Kuru Gıda 247,00 0,41 3311,60 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 16,14 1,96 -10,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,83 -2,06 205,48 Temapol Polimer Plastik 10,91 1,02 109,00 TGS Dış Ticaret 9,30 0,76 99,14 Tofaş Oto.
Teknosa - 12.12.2020
Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)
1,82 -5,70 50,41 T.Tuborg 18,49 -3,19 55,38 Taç Tarım Ürünleri 10,20 -2,76 226,92 Tat Gıda 10,80 -3,49 77,52 TAV Havalimanları 19,83 -1,25 -27,00 Taze Kuru Gıda 246,00 -7,55 3297,79 Tek-Art Turizm 1,92 -3,52 52,38 Tekfen Holding 15,83 5,25 -12,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,10 -9,78 211,90 Temapol Polimer Plastik 10,80 6,51 106,90 TGS Dış Ticaret 9,23 -1,81 97,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 11.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,82 -0,55 50,41 T.Tuborg 18,49 -1,96 55,38 Taç Tarım Ürünleri 10,20 0,00 226,92 Tat Gıda 10,80 -0,83 77,52 TAV Havalimanları 19,83 -2,51 -27,00 Taze Kuru Gıda 246,00 -7,17 3297,79 Tek-Art Turizm 1,92 -0,52 52,38 Tekfen Holding 15,83 -1,00 -12,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,10 -3,96 211,90 Temapol Polimer Plastik 10,80 0,93 106,90 TGS Dış Ticaret 9,23 -0,75 97,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 11.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,79 -2,19 47,93 T.Tuborg 18,63 -1,22 56,55 Taç Tarım Ürünleri 10,20 0,00 226,92 Tat Gıda 10,80 -0,83 77,52 TAV Havalimanları 20,26 -0,39 -25,42 Taze Kuru Gıda 261,00 -1,51 3504,97 Tek-Art Turizm 1,91 -1,04 51,59 Tekfen Holding 15,67 -2,00 -13,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,22 -3,08 214,76 Temapol Polimer Plastik 10,71 0,09 105,17 TGS Dış Ticaret 9,25 -0,54 98,07 Tofaş Oto.
Teknosa - 10.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,83 -0,54 51,24 T.Tuborg 18,86 2,56 58,49 Taç Tarım Ürünleri 10,20 0,99 226,92 Tat Gıda 10,89 -0,37 79,00 TAV Havalimanları 20,34 -1,17 -25,12 Taze Kuru Gıda 265,00 7,29 3560,22 Tek-Art Turizm 1,93 -1,53 53,17 Tekfen Holding 15,99 1,52 -11,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,64 -3,33 224,76 Temapol Polimer Plastik 10,70 -3,86 104,98 TGS Dış Ticaret 9,30 0,76 99,14 Tofaş Oto.
Teknosa - 10.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,83 -0,54 51,24 T.Tuborg 18,91 2,83 58,91 Taç Tarım Ürünleri 10,41 3,07 233,65 Tat Gıda 10,95 0,18 79,99 TAV Havalimanları 20,48 -0,49 -24,61 Taze Kuru Gıda 265,00 7,29 3560,22 Tek-Art Turizm 1,95 -0,51 54,76 Tekfen Holding 16,20 2,86 -10,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,58 -3,76 223,33 Temapol Polimer Plastik 10,91 -1,98 109,00 TGS Dış Ticaret 9,32 0,98 99,57 Tofaş Oto.
Teknosa - 09.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,84 -1,08 52,07 T.Tuborg 18,39 -1,39 54,54 Taç Tarım Ürünleri 10,10 -3,44 223,72 Tat Gıda 10,93 -0,09 79,66 TAV Havalimanları 20,58 0,98 -24,24 Taze Kuru Gıda 247,00 -5,00 3311,60 Tek-Art Turizm 1,96 -1,51 55,56 Tekfen Holding 15,75 3,01 -12,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,11 9,98 235,95 Temapol Polimer Plastik 11,13 4,02 113,22 TGS Dış Ticaret 9,23 0,33 97,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 09.12.2020
Teknosa Genel Müdürü Gürcan: "Pandemide notebook ve robotik süpürge pazarı müthiş büyüdü"
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi döneminde notebook ve robotik süpürge pazarlarında çok önemli büyüme kaydedildiğini bildirdi.
Teknosa - 09.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,86 0,00 53,72 T.Tuborg 18,58 -0,38 56,13 Taç Tarım Ürünleri 10,40 -0,57 233,33 Tat Gıda 10,96 0,18 80,15 TAV Havalimanları 20,58 0,98 -24,24 Taze Kuru Gıda 257,00 -1,15 3449,72 Tek-Art Turizm 1,99 0,00 57,94 Tekfen Holding 15,37 0,52 -15,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,23 3,12 215,00 Temapol Polimer Plastik 11,03 3,08 111,30 TGS Dış Ticaret 9,21 0,11 97,22 Tofaş Oto.
Teknosa - 08.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,86 2,76 53,72 T.Tuborg 18,65 0,00 56,72 Taç Tarım Ürünleri 10,46 4,50 235,26 Tat Gıda 10,94 0,09 79,82 TAV Havalimanları 20,38 -0,78 -24,97 Taze Kuru Gıda 260,00 -2,62 3491,16 Tek-Art Turizm 1,99 -0,50 57,94 Tekfen Holding 15,29 2,62 -15,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,83 -8,09 205,48 Temapol Polimer Plastik 10,70 5,00 104,98 TGS Dış Ticaret 9,20 -0,33 97,00 Tofaş Oto.
Teknosa - 08.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,86 2,76 53,72 T.Tuborg 18,76 0,59 57,65 Taç Tarım Ürünleri 10,01 0,00 220,83 Tat Gıda 11,01 0,73 80,97 TAV Havalimanları 20,70 0,78 -23,80 Taze Kuru Gıda 267,00 0,00 3587,85 Tek-Art Turizm 2,01 0,50 59,52 Tekfen Holding 15,15 1,68 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,60 -2,58 223,81 Temapol Polimer Plastik 10,26 0,69 96,55 TGS Dış Ticaret 9,24 0,11 97,86 Tofaş Oto.
Teknosa - 07.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,81 -6,22 49,59 T.Tuborg 18,65 -2,36 56,72 Taç Tarım Ürünleri 10,01 -4,58 220,83 Tat Gıda 10,93 -2,32 79,66 TAV Havalimanları 20,54 2,29 -24,39 Taze Kuru Gıda 267,00 0,34 3587,85 Tek-Art Turizm 2,00 0,50 58,73 Tekfen Holding 14,90 -0,93 -17,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,96 -3,86 232,38 Temapol Polimer Plastik 10,19 0,49 95,21 TGS Dış Ticaret 9,23 -1,81 97,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 07.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,89 -2,07 56,20 T.Tuborg 18,55 -2,88 55,88 Taç Tarım Ürünleri 10,45 -0,38 234,94 Tat Gıda 11,07 -1,07 81,96 TAV Havalimanları 20,72 3,19 -23,72 Taze Kuru Gıda 278,00 4,47 3739,78 Tek-Art Turizm 1,97 -1,01 56,35 Tekfen Holding 15,02 -0,13 -16,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,09 -2,96 235,48 Temapol Polimer Plastik 10,22 0,79 95,79 TGS Dış Ticaret 9,32 -0,85 99,57 Tofaş Oto.
Teknosa - 05.12.2020
Yatırımcı rehberi (9)
1,93 -19,92 59,50 T.Tuborg 19,10 9,77 60,50 Taç Tarım Ürünleri 10,49 -2,42 236,22 Tat Gıda 11,19 -0,09 83,93 TAV Havalimanları 20,08 0,65 -26,08 Taze Kuru Gıda 266,10 -4,62 3575,41 Tek-Art Turizm 1,99 0,00 57,94 Tekfen Holding 15,04 -0,73 -16,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,52 31,64 245,71 Temapol Polimer Plastik 10,14 -0,59 94,25 TGS Dış Ticaret 9,40 1,51 101,28 Tofaş Oto.
Teknosa - 04.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
1,93 -6,31 59,50 T.Tuborg 19,10 -3,88 60,50 Taç Tarım Ürünleri 10,49 1,75 236,22 Tat Gıda 11,19 1,36 83,93 TAV Havalimanları 20,08 0,65 -26,08 Taze Kuru Gıda 266,10 3,95 3575,41 Tek-Art Turizm 1,99 -1,97 57,94 Tekfen Holding 15,04 -0,07 -16,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,52 -9,98 245,71 Temapol Polimer Plastik 10,14 -0,39 94,25 TGS Dış Ticaret 9,40 -0,53 101,28 Tofaş Oto.
Teknosa - 04.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
1,98 -3,88 63,64 T.Tuborg 19,32 -2,77 62,35 Taç Tarım Ürünleri 10,51 1,94 236,86 Tat Gıda 11,13 0,82 82,95 TAV Havalimanları 20,00 0,25 -26,37 Taze Kuru Gıda 260,00 1,56 3491,16 Tek-Art Turizm 2,02 -0,49 60,32 Tekfen Holding 15,04 -0,07 -16,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,95 -1,12 279,76 Temapol Polimer Plastik 10,32 1,38 97,70 TGS Dış Ticaret 9,40 -0,53 101,28 Tofaş Oto.
Teknosa - 03.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,06 -8,04 70,25 T.Tuborg 19,87 6,77 66,97 Taç Tarım Ürünleri 10,31 -3,64 230,45 Tat Gıda 11,04 -0,45 81,47 TAV Havalimanları 19,95 -0,25 -26,56 Taze Kuru Gıda 256,00 0,39 3435,91 Tek-Art Turizm 2,03 2,53 61,11 Tekfen Holding 15,05 -0,66 -16,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,13 9,95 284,05 Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,17 95,02 TGS Dış Ticaret 9,45 0,85 102,36 Tofaş Oto.
Teknosa - 03.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,05 -8,48 69,42 T.Tuborg 19,37 4,08 62,77 Taç Tarım Ürünleri 10,70 0,00 242,95 Tat Gıda 11,01 -0,72 80,97 TAV Havalimanları 20,28 1,40 -25,34 Taze Kuru Gıda 255,00 0,00 3422,10 Tek-Art Turizm 1,99 0,51 57,94 Tekfen Holding 15,03 -0,79 -16,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,95 8,73 279,76 Temapol Polimer Plastik 10,22 -0,78 95,79 TGS Dış Ticaret 9,34 -0,32 100,00 Tofaş Oto.
Teknosa - 02.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,24 -3,03 85,12 T.Tuborg 18,61 7,82 56,39 Taç Tarım Ürünleri 10,70 -1,83 242,95 Tat Gıda 11,09 -1,07 82,29 TAV Havalimanları 20,00 -1,96 -26,37 Taze Kuru Gıda 255,00 -2,63 3422,10 Tek-Art Turizm 1,98 -1,00 57,14 Tekfen Holding 15,15 0,60 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,67 9,97 249,29 Temapol Polimer Plastik 10,30 -1,34 97,32 TGS Dış Ticaret 9,37 1,19 100,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 02.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,28 -1,30 88,43 T.Tuborg 17,37 0,64 45,97 Taç Tarım Ürünleri 11,00 0,92 252,56 Tat Gıda 11,11 -0,89 82,62 TAV Havalimanları 20,06 -1,67 -26,15 Taze Kuru Gıda 261,90 0,00 3517,40 Tek-Art Turizm 1,95 -2,50 54,76 Tekfen Holding 15,23 1,13 -15,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,49 8,62 245,00 Temapol Polimer Plastik 10,43 -0,10 99,81 TGS Dış Ticaret 9,23 -0,32 97,64 Tofaş Oto.
Teknosa - 01.12.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,31 0,87 90,91 T.Tuborg 17,26 1,53 45,04 Taç Tarım Ürünleri 10,90 -0,09 249,36 Tat Gıda 11,21 -1,67 84,26 TAV Havalimanları 20,40 7,42 -24,90 Taze Kuru Gıda 261,90 -2,28 3517,40 Tek-Art Turizm 2,00 -1,96 58,73 Tekfen Holding 15,06 3,51 -16,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,34 9,98 217,62 Temapol Polimer Plastik 10,44 3,98 100,00 TGS Dış Ticaret 9,26 1,76 98,29 Tofaş Oto.
Teknosa - 01.12.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,30 0,44 90,08 T.Tuborg 17,28 1,65 45,21 Taç Tarım Ürünleri 11,80 8,16 278,21 Tat Gıda 11,17 -2,02 83,60 TAV Havalimanları 19,19 1,05 -29,36 Taze Kuru Gıda 275,00 2,61 3698,34 Tek-Art Turizm 2,06 0,98 63,49 Tekfen Holding 14,73 1,24 -18,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,93 6,60 207,86 Temapol Polimer Plastik 10,24 1,99 96,17 TGS Dış Ticaret 9,22 1,32 97,43 Tofaş Oto.
Teknosa - 30.11.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,29 -4,98 89,26 T.Tuborg 17,00 -2,30 42,86 Taç Tarım Ürünleri 10,91 1,49 249,68 Tat Gıda 11,40 1,79 87,38 TAV Havalimanları 18,99 -4,81 -30,09 Taze Kuru Gıda 268,00 -3,94 3601,66 Tek-Art Turizm 2,04 2,51 61,90 Tekfen Holding 14,55 -3,96 -19,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 9,97 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,04 -1,57 92,34 TGS Dış Ticaret 9,10 -1,73 94,86 Tofaş Oto.
Teknosa - 30.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,29 -4,98 89,26 T.Tuborg 17,13 -1,55 43,95 Taç Tarım Ürünleri 10,90 1,40 249,36 Tat Gıda 11,44 2,14 88,04 TAV Havalimanları 19,25 -3,51 -29,13 Taze Kuru Gıda 278,00 -0,36 3739,78 Tek-Art Turizm 2,13 7,04 69,05 Tekfen Holding 14,83 -2,11 -18,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 9,97 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,01 -1,86 91,76 TGS Dış Ticaret 9,15 -1,19 95,93 Tofaş Oto.
Teknosa - 28.11.2020
Yatırımcı rehberi (9)
2,41 8,56 99,17 T.Tuborg 17,40 -2,14 46,22 Taç Tarım Ürünleri 10,75 -10,71 244,55 Tat Gıda 11,20 0,18 84,10 TAV Havalimanları 19,95 8,19 -26,56 Taze Kuru Gıda 279,00 -10,23 3753,59 Tek-Art Turizm 1,99 12,43 57,94 Tekfen Holding 15,15 1,61 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 20,02 162,62 Temapol Polimer Plastik 10,20 -0,97 95,40 TGS Dış Ticaret 9,26 0,76 98,29 Tofaş Oto.
Teknosa - 27.11.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,41 -9,74 99,17 T.Tuborg 17,40 -0,23 46,22 Taç Tarım Ürünleri 10,75 0,66 244,55 Tat Gıda 11,20 1,17 84,10 TAV Havalimanları 19,95 -1,82 -26,56 Taze Kuru Gıda 279,00 3,33 3753,59 Tek-Art Turizm 1,99 9,94 57,94 Tekfen Holding 15,15 -2,01 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 9,97 162,62 Temapol Polimer Plastik 10,20 -2,67 95,40 TGS Dış Ticaret 9,26 0,11 98,29 Tofaş Oto.
Teknosa - 27.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,59 -3,00 114,05 T.Tuborg 17,55 0,63 47,48 Taç Tarım Ürünleri 10,68 0,00 242,31 Tat Gıda 11,10 0,27 82,45 TAV Havalimanları 19,85 -2,31 -26,93 Taze Kuru Gıda 278,90 3,30 3752,21 Tek-Art Turizm 1,79 -1,10 42,06 Tekfen Holding 15,32 -0,91 -15,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 9,97 162,62 Temapol Polimer Plastik 10,34 -1,34 98,08 TGS Dış Ticaret 9,25 0,00 98,07 Tofaş Oto.
Teknosa - 26.11.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,67 -1,48 120,66 T.Tuborg 17,44 -0,34 46,55 Taç Tarım Ürünleri 10,68 -2,82 242,31 Tat Gıda 11,07 -0,63 81,96 TAV Havalimanları 20,32 1,96 -25,20 Taze Kuru Gıda 270,00 -3,71 3629,28 Tek-Art Turizm 1,81 1,12 43,65 Tekfen Holding 15,46 -0,26 -14,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,03 9,98 138,81 Temapol Polimer Plastik 10,48 0,58 100,77 TGS Dış Ticaret 9,25 -2,84 98,07 Tofaş Oto.
Teknosa - 26.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,69 -0,74 122,31 T.Tuborg 17,52 0,11 47,23 Taç Tarım Ürünleri 10,99 0,00 252,24 Tat Gıda 11,13 -0,09 82,95 TAV Havalimanları 20,22 1,46 -25,56 Taze Kuru Gıda 265,00 -5,49 3560,22 Tek-Art Turizm 1,80 0,56 42,86 Tekfen Holding 15,43 -0,45 -14,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,03 9,98 138,81 Temapol Polimer Plastik 10,44 0,19 100,00 TGS Dış Ticaret 9,36 -1,68 100,43 Tofaş Oto.
Teknosa - 26.11.2020
Sabancı Holding, Teknosa'daki hissesinin yüzde 10,28'lik kısmını halka arz edecek
Sabancı Holding CFO'su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Sabancı Holding'in halen Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28 oranındaki hissenin yüzde 10,28'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa'da nakit sermaye artışında kullanılacak.
Teknosa - 25.11.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,71 3,83 123,97 T.Tuborg 17,50 -0,11 47,06 Taç Tarım Ürünleri 10,99 -8,42 252,24 Tat Gıda 11,14 1,36 83,11 TAV Havalimanları 19,93 2,78 -26,63 Taze Kuru Gıda 280,40 5,61 3772,93 Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06 Tekfen Holding 15,50 -0,83 -14,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,12 -1,30 117,14 Temapol Polimer Plastik 10,42 0,48 99,62 TGS Dış Ticaret 9,52 0,42 103,85 Tofaş Oto.
Teknosa - 25.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,77 6,13 128,93 T.Tuborg 17,67 0,86 48,49 Taç Tarım Ürünleri 11,50 -4,17 268,59 Tat Gıda 11,14 1,36 83,11 TAV Havalimanları 19,88 2,53 -26,82 Taze Kuru Gıda 275,00 3,58 3698,34 Tek-Art Turizm 1,82 -0,55 44,44 Tekfen Holding 15,76 0,83 -12,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,20 -0,43 119,05 Temapol Polimer Plastik 10,74 3,57 105,75 TGS Dış Ticaret 9,79 3,27 109,64 Tofaş Oto.