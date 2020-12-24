TEKNOSA HABERLERİ

Teknosa - 26.11.2020

Sabancı Holding CFO'su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Sabancı Holding'in halen Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28 oranındaki hissenin yüzde 10,28'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa'da nakit sermaye artışında kullanılacak.