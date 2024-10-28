Teknosa, 29 Ekim için Dijital Anıtkabir Deneyimini Kullanıma Sundurdu

Teknosa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında dijital Anıtkabir deneyimini mobil uygulaması üzerinden kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı "İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir deneyime dönüştürdü.

Teknosa'nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, bu deneyime özel olarak hazırlanan sayfayı tıklayarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görsel dünyayla Anıtkabir'i ziyaret edebiliyor.

Ogilvy 4129 işbirliğiyle hazırlanan projede ziyaretçiler, Atatürk'ün kendi sesinden Cumhuriyet değerlerini vurgulayan sözlerini duyarak, Anıtkabir'de adım adım ilerliyor.

Aslanlı Yol'dan başlayan bu deneyimde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için verilen Milli Mücadele'nin önemli noktalarından Samsun, Çanakkale, İzmir ve İstanbul gibi şehirlere özel içerikler de bulunuyor.

Anıtkabir'in tamamının modellendiği ve içinde gerçeğe yakın bir ziyaret hissi yaratan uygulama teknolojisi hem Android hem iOs işletim sistemli cihazlarda Teknosa mobil uygulaması üzerinden deneyimlenebiliyor. Teknosa, Blindlook ile yaptığı işbirliğiyle 101. yıl için hazırlanan özel deneyimi görme engelli kullanıcılar için de tanımlayıcı etiketler yöntemiyle erişilebilir kılıyor.

Teknosa çalışanları, Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu öncülüğünde Anıtkabir'e minnet ve saygı ziyaretinde bulunurken uygulamayı birebir Anıtkabir'de de deneyimledi.