Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Adana'da Gerçekleşti

Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Adana'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlediği RE: PLAY turnuvasının 8'incisini Adana'da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Oyunseverler, Forza Horizon 5 yarışlarında mücadele ederken, etkinlikte sanal ve fiziksel hız deneyimleri bir arada yaşandı.

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle hayata geçirdiği RE: PLAY turnuvasının 8'incisini Adana'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, M1 Adana AVM'de oyunseverleri buluşturan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında gün boyu süren turnuvada katılımcılar, hızlarını, reflekslerini ve stratejik becerilerini ortaya koyarak, mücadele etti.

Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarda oynanan Forza Horizon 5 yarışları'nda katılımcılar keyifli anlar yaşarken sanal pistlerdeki mücadele, özel parkurdaki uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla gerçek dünyaya da taşındı.

Katılımcılar dijital ve fiziksel hız deneyimini bir arada yaşarken, izleyiciler bu anlara tanıklık etti. Turnuvaya katılan tüm oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

RE: PLAY etkinliklerinde büyük final heyecanı ise İstanbul'da yaşanacak.

Son etapta 9 finalist büyük ödül için mücadele edecek. Turnuvanın kazananı 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki ile ödüllendirilecek.

İkinci olan yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
