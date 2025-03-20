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Rekabet Kurumu'ndan 4 dev şirkete soruşturma

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Rekabet Kurumu, dört büyük teknoloji şirketinin olası anti-rekabetçi uygulamalarını incelemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu. Dev şirketler arasında Fakir ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt da varken kurum sabah saatlerinde aynı sektördeki Arzum adlı firma hakkında da aynı adımı atmıştı.

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketleri hakkında soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ'nin (Fakir) yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında;

Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin,

Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. ( Mediamarkt ) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin

tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir.

ARZUM'A DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Rekabet Kurulu'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada piyasada Arzum markasıyla bilinen Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Arzum) yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

REKABETİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILACAK

Önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular yeterli bulunarak Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Arzum'un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Arzum hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan 4 dev şirkete soruşturma
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

mafya devleti. hukuk yok adalet yok.

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ELEKTRONIGE DE ÇÖKÜN ONLARDA İŞÇİ CIKARSIN..ADAMLAR UCUZ SATIYOR AZ VERGI GELIYOR DIYO ..İŞLEM YAPIYORLAR

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