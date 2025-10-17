Haberler

Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Bursa'da Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY serisinin 7. etabı Bursa'da oyunseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, Forza Horizon 5 yarışlarında ve uzaktan kumandalı araba yarışlarında performanslarını sergiledi. Büyük final İstanbul'da yapılacak ve kazanan 500 bin lira değerinde ödül kazanacak.

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY serisinin 7. etabı Bursa'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RE: PLAY turnuvası, oyun dünyasının enerjisini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Bursa Sur Yapı Marka AVM'de gerçekleştirilen etkinlik, oyunseverlerden ilgi gördü. Gün boyu süren turnuvada katılımcılar hız, refleks ve stratejilerini sergileyerek rekabet etti.

Oyuncular Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisinin yüksek performanslı sistemlerinde Forza Horizon 5 yarışlarında çekişmeli mücadelelere imza attı.

Sanal pistlerde yaşanan heyecan, kurulan özel parkurda düzenlenen uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla fiziksel alana da taşındı.

Katılımcılar hem dijital hem de gerçek dünyada hızın sınırlarını zorlarken, izleyiciler de tempolu mücadelelere coşkuyla eşlik etti. Etkinliğe katılan tüm oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

RE: PLAY etkinliklerinde büyük final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Son etapta 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın kazananı 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilecek.

İkinci olan yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.