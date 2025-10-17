Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Bursa'da Gerçekleşti

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY serisinin 7. etabı Bursa'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RE: PLAY turnuvası, oyun dünyasının enerjisini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Bursa Sur Yapı Marka AVM'de gerçekleştirilen etkinlik, oyunseverlerden ilgi gördü. Gün boyu süren turnuvada katılımcılar hız, refleks ve stratejilerini sergileyerek rekabet etti.

Oyuncular Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisinin yüksek performanslı sistemlerinde Forza Horizon 5 yarışlarında çekişmeli mücadelelere imza attı.

Sanal pistlerde yaşanan heyecan, kurulan özel parkurda düzenlenen uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla fiziksel alana da taşındı.

Katılımcılar hem dijital hem de gerçek dünyada hızın sınırlarını zorlarken, izleyiciler de tempolu mücadelelere coşkuyla eşlik etti. Etkinliğe katılan tüm oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

RE: PLAY etkinliklerinde büyük final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Son etapta 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın kazananı 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilecek.

İkinci olan yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.