Haberler

Teknosa'nın Dijital Eğitim Programı 4 Ekim'de Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknosa, üniversite öğrencilerine yönelik dijitalleşme, inovasyon ve yapay zeka eğitimlerine başlamak için Boğaziçi Üniversitesi'nde Teknoloji ve Etki Merkezi açıyor. Eğitimler 4 Ekim'de başlayacak ve çevrim içi olarak sunulacak.

Teknosa, üniversite öğrencilerine yönelik dijitalleşme, inovasyon ve yapay zeka eğitimlerini 4 Ekim'de başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesinde Teknoloji ve Etki Merkezi açan Teknosa, ülkenin beyin gücünün Türkiye'de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında adımlarını hızlandırıyor.

Boğaziçi Üniversitesinde açtığı Teknoloji ve Etki Merkezi ile öğrencilere kapılarını açan Teknosa, dijital dönüşüm, dijital ekosistem, yapay zeka ve yenilikçi iş modelleri gibi başlıklarda eğitimler sunarak gençlere akademik ve pratik açıdan erişilebilir bir öğrenim ortamı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda "Dijital Dönüşüm Dinamikleri" ile "Yenilikçi Teknolojiler, Dijital Eko-Sistemler ve İnovasyon Stratejileri" olmak üzere iki ana başlıkta bir eğitim programı oluşturuldu.

İlk ders, 4 Ekim saat 20.00'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

"Dijital Dönüşümün Dinamikleri" başlıklı dersi, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Levent Demircan verecek.

Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu da 6 Ekim Pazartesi günü, "Dijital Eko-Sistem Tasarımı ve Yeni Rekabet Dinamikleri" konulu dersi öğrencilerle paylaşacak.

Ekim ayı boyunca sürecek program kapsamında ayrıca Özgüven Atölyesi'nden Özgüven Saymaz, Galatasaray Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi İsmail Burak Parlak, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Doç. Dr. Ali Coşkun da ders verecek.

Ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimler için kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu, eğitim programına başvuru yaptırmak gerekiyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehre rahat nefes aldıran patlama! Operasyonu askeri personel yürüttü
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.