Teknosa'nın Dijital Eğitim Programı 4 Ekim'de Başlıyor

Teknosa, üniversite öğrencilerine yönelik dijitalleşme, inovasyon ve yapay zeka eğitimlerini 4 Ekim'de başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesinde Teknoloji ve Etki Merkezi açan Teknosa, ülkenin beyin gücünün Türkiye'de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında adımlarını hızlandırıyor.

Boğaziçi Üniversitesinde açtığı Teknoloji ve Etki Merkezi ile öğrencilere kapılarını açan Teknosa, dijital dönüşüm, dijital ekosistem, yapay zeka ve yenilikçi iş modelleri gibi başlıklarda eğitimler sunarak gençlere akademik ve pratik açıdan erişilebilir bir öğrenim ortamı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda "Dijital Dönüşüm Dinamikleri" ile "Yenilikçi Teknolojiler, Dijital Eko-Sistemler ve İnovasyon Stratejileri" olmak üzere iki ana başlıkta bir eğitim programı oluşturuldu.

İlk ders, 4 Ekim saat 20.00'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

"Dijital Dönüşümün Dinamikleri" başlıklı dersi, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Levent Demircan verecek.

Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu da 6 Ekim Pazartesi günü, "Dijital Eko-Sistem Tasarımı ve Yeni Rekabet Dinamikleri" konulu dersi öğrencilerle paylaşacak.

Ekim ayı boyunca sürecek program kapsamında ayrıca Özgüven Atölyesi'nden Özgüven Saymaz, Galatasaray Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi İsmail Burak Parlak, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Doç. Dr. Ali Coşkun da ders verecek.

Ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimler için kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu, eğitim programına başvuru yaptırmak gerekiyor.