Teknosa, Yapay Zeka ile Ödüllendirildi
Teknosa, Insider tarafından düzenlenen Lift Awards'ta 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birincilik ödülü aldı. Şirket, müşteri deneyiminde yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullanarak bu başarıya ulaştı.
Teknosa, Insider tarafından düzenlenen Lift Awards'ta "En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri deneyiminde yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullandığı çalışmalarıyla ödül aldı.
Insider Kişiselleştirme Endeksi verileri doğrultusunda belirlenen Lift Awards ödüllerinde, dijital dönüşümde öncü projeleriyle dikkat çeken Teknosa, "En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı" dalında birincilik elde etti.
Ödül, Teknosa adına, dijital kanallar alanında görev yapan ve Insider projelerinde yer alan Squad Ekibi'ne verildi.???????