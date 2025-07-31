TEKNOSA, Forum Erzurum AVM'de Yeni Mağaza Açtı

TEKNOSA, Forum Erzurum AVM'de mağaza açtı. Extra formattaki yeni mağazanın, farklı deneyim alanları ve binlerce ürün çeşitliliğiyle hizmete başladığı aktarıldı.

Teknosa, tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için yatırımlarına devam ettiğini duyurdu. Ülke genelinde müşteriler için daha kolay ulaşılabilir lokasyonlarda, büyük metrekareli, ürün gamı geniş mağazalar açmaya devam eden Teknosa, son olarak Forum Erzurum AVM'de mağazasının kapılarını teknoloji severlere açtı.

Teknosa'nın büyük bir alanda konumlanan Extra formattaki mağazası, farklı kategorilerdeki teknoloji ürünlerini teknoloji tutkunlarının ilgisine sunuyor. Dijital konseptteki mağazada televizyondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya binlerce farklı ürün ve hizmet, konforlu bir deneyim anlayışıyla tüketicilerle buluşuyor.