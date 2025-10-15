Teknosa, Türkiye'nin En Teknolojik Markası Seçildi

Teknosa, tüketici oylarıyla belirlenen Tech Brands Türkiye'de "Teknoloji Marketi" kategorisinde üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en teknolojik markası seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tech Brands Türkiye ödülleri, Pazarlamasyon ve Nielsen Türkiye işbirliğiyle yürütülen bağımsız araştırma sonuçlarına dayanıyor. Türkiye temsili 12 ilde 906 kişiyle yapılan araştırmada, 30 farklı sektörde açık uçlu sorular aracılığıyla tüketicilerin yanıtları değerlendiriliyor.

Teknosa, aynı törende Türkiye'nin en değerli ekiplerini belirleyen The Hammers Awards'ta da iki ödül kazandı.

Şirket, The Hammers Awards kapsamında "101. Yıl Anıtkabir Deneyimi" projesiyle "Marka Deneyimi Medya ve İçerik Bölümü"nde "En İyi Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi Ekibi" kategorisinde gümüş ödül aldı.

Ayrıca şirket, "Kadın için Teknoloji" projesiyle "PR Bölümü"nde "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi Ekibi" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.