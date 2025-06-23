Teknosa İzmir Optimum AVM'deki Mağazasını Dijital Konseptiyle Yeniledi

Teknosa İzmir Optimum AVM'deki Mağazasını Dijital Konseptiyle Yeniledi
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Teknosa, İzmir Optimum AVM'deki mağazasını yeni yerine taşıyarak dijital konseptle yeniledi. CEO Sitare Sezgin, müşteri odaklı yaklaşım ve ilham veren alışveriş deneyimi için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

TEKNOSA, İzmir Optimum AVM'deki mağazasını yeni yerine taşıyıp, dijital konsepte dönüştürdü. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla açılan Extra formatlı mağaza, hizmete başladı.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını geliştiren Teknosa, İzmir Optimum AVM'deki mağazasını daha geniş bir alana taşıyarak, dijital konseptle yeniledi. İzmir'de toplamda 14 mağazası bulunan Teknosa, yeni yerine taşıdığı Extra formatlı mağazada tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarında çözüm noktası olmayı amaçlıyor. Optimum Teknosa, daha dijital ve konforlu bir deneyim anlayışıyla beyaz eşya da dahil geniş bir yelpazede binlerce seçeneği tüketicilerle buluşturuyor.

'İLHAM VEREN BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Açılışta konuşan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, benzersiz müşteri deneyimi için mağaza yatırımlarında hız kesmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Müşteri odaklı yaklaşımımızla tüketicilerimize ilham veren ve hayatlarını kolaylaştıran bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. İzmir Optimum'da yeni yerine taşıyıp dijitalleştirdiğimiz mağazamızla da daha geniş bir alanda müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Hem ürün çeşitliliğimizi hem hizmet kalitemizi bir üst seviyeye taşıyoruz. İzmir'de müşterilerimizle daha güçlü ve deneyim odaklı bir bağ kurmaktan heyecan duyuyoruz. Her adımda daha fazla değer yaratma hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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