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Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

TEKNOSA, Lift Awards'ta Birincilik Ödülü Kazandı

TEKNOSA, Lift Awards'ta Birincilik Ödülü Kazandı
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TEKNOSA, yazılım unicorn'u Insider'ın düzenlediği Lift Awards'ta 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birinci olarak ödül aldı. Ödülü, dijital kanallar ekibinden oluşan Squad Ekibi teslim aldı.

TEKNOSA, Lift Awards'ta 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Teknosa, yazılım unicorn'u Insider'ın düzenlediği ve müşteri deneyimine öncülük eden markaların katıldığı Lift Awards'tan ödülle döndü. Marka, dijital dönüşüme öncülük eden liderleri buluşturan Lift Awards'ta, 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birinci oldu.

Marka adına ödülü, dijital kanallar ekibinden oluşan ve Insider projelerinde görev alan Squad Ekibi aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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