TEKNOSA, Lift Awards'ta Birincilik Ödülü Kazandı

TEKNOSA, Lift Awards'ta 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Teknosa, yazılım unicorn'u Insider'ın düzenlediği ve müşteri deneyimine öncülük eden markaların katıldığı Lift Awards'tan ödülle döndü. Marka, dijital dönüşüme öncülük eden liderleri buluşturan Lift Awards'ta, 'En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı' kategorisinde birinci oldu.

Marka adına ödülü, dijital kanallar ekibinden oluşan ve Insider projelerinde görev alan Squad Ekibi aldı.