Teknosa, Kristal Elma'da 4 Ödül Kazandı
Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakendecisi Teknosa, Kristal Elma ödüllerinde iki altın ve iki gümüş ödül kazanarak reklam ve pazarlama alanında önemli bir başarı elde etti.
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, reklam ve pazarlama dünyasında üreticiliği ödüllendiren Kristal Elma'da 4 ödül birden kazandı.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği ve dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ustalarını konuk ederek bir festivale dönüştürdüğü 36'ncı Kristal Elma'da 4 ödülün sahibi oldu.
Teknosa, reklam ve pazarlama dünyasında üreticiliği ödüllendiren Kristal Elma'da 'Tasarım / UI & UX Tasarımı' kategorisinde 'En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesi' ve 'Radyo ve ses / Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar' kategorisinde 'Airfryer Acıbadem Kurabiyesi' kampanyası ile iki kristal ödül kazandı. Teknosa ayrıca 'Tasarım / Veri Görselleştirme' kategorisinde yine 'En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesi' ve 'Radyo ve Ses / Özel' kategorisinde 'Airfryer Uzaktan Pişirme' kampanyasıyla da iki gümüş ödülün sahibi oldu.
Şirket adına ödülleri pazarlama ekibi aldı. - İSTANBUL