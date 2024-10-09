Teknosa, Kristal Elma'da 4 Ödül Kazandı

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, reklam ve pazarlama dünyasında üreticiliği ödüllendiren Kristal Elma'da 4 ödül birden kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği ve dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ustalarını konuk ederek bir festivale dönüştürdüğü 36'ncı Kristal Elma'da 4 ödülün sahibi oldu.

Teknosa, reklam ve pazarlama dünyasında üreticiliği ödüllendiren Kristal Elma'da 'Tasarım / UI & UX Tasarımı' kategorisinde 'En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesi' ve 'Radyo ve ses / Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar' kategorisinde 'Airfryer Acıbadem Kurabiyesi' kampanyası ile iki kristal ödül kazandı. Teknosa ayrıca 'Tasarım / Veri Görselleştirme' kategorisinde yine 'En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesi' ve 'Radyo ve Ses / Özel' kategorisinde 'Airfryer Uzaktan Pişirme' kampanyasıyla da iki gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülleri pazarlama ekibi aldı. - İSTANBUL